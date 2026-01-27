Avanza retorno de Baquedano a Plaza Italia: alcalde Bellolio y concejo municipal aprueban licitación para el traslado de la estatua

En una nueva sesión del concejo municipal de Providencia, se aprobó la licitación que permitirá que la estatua del general Manuel Baquedano vuelva al plinto que estaba al centro de Plaza Italia y que tuvo que ser removida por los daños que se le hicieron durante el estallido social.

El proyecto considera un estudio estructural del plinto para poder reforzarlo en caso de que sea necesario, así como un ajuste de sus sistemas de anclaje y finalmente el traslado desde el Museo Histórico Militar. Todo esto fue aprobado esta jornada con los votos de concejales de distinto signo político, entre ellos Isabel Labbé (UDI), Cristóbal Lagos (FA), Rodrigo Valenzuela (Republicanos) y María Antonieta Saa (PPD).

El itinerario que el gobierno fijó junto al municipio consideraba el retorno de la estatua para fines de febrero. Sin embargo, esto solo podrá ser resuelto una vez que el Consejo de Monumentos Nacionales se pronuncie al respecto en la sesión del miércoles 27 de enero.

Según transmiten desde el municipio, lo ideal sería que la estatua vuelva al sitio que la albergó desde 1928 antes de que se inaugure la remodelación del eje Alameda Providencia y de que se instale el homenaje a Gabriela Mistral en la misma plaza.

“Para nosotros esto es una restauración democrática, es el triunfo de la razón por encima de la violencia. Es la restauración del encuentro, de la convivencia y la generación de un verdadero paseo de la República. En el pasado fue fuente de celebraciones múltiples y eso es lo que queremos volver a lograr. Esto no es un monumento a la batalla, es un monumento a la paz, a nuestra identidad nacional”, destacó el alcalde de la comuna, Jaime Bellolio (UDI) durante la sesión.