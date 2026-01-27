SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Avanza retorno de Baquedano a Plaza Italia: alcalde Bellolio y concejo municipal aprueban licitación para el traslado de la estatua

    De momento, no se sabe con certeza en qué fecha la estatua podrá estar de vuelta en el sitio que la albergó desde 1928, debido a que ello debe ser analizado por el Consejo de Monumentos Nacionales.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    AILEN DIAZ

    En una nueva sesión del concejo municipal de Providencia, se aprobó la licitación que permitirá que la estatua del general Manuel Baquedano vuelva al plinto que estaba al centro de Plaza Italia y que tuvo que ser removida por los daños que se le hicieron durante el estallido social.

    El proyecto considera un estudio estructural del plinto para poder reforzarlo en caso de que sea necesario, así como un ajuste de sus sistemas de anclaje y finalmente el traslado desde el Museo Histórico Militar. Todo esto fue aprobado esta jornada con los votos de concejales de distinto signo político, entre ellos Isabel Labbé (UDI), Cristóbal Lagos (FA), Rodrigo Valenzuela (Republicanos) y María Antonieta Saa (PPD).

    El itinerario que el gobierno fijó junto al municipio consideraba el retorno de la estatua para fines de febrero. Sin embargo, esto solo podrá ser resuelto una vez que el Consejo de Monumentos Nacionales se pronuncie al respecto en la sesión del miércoles 27 de enero.

    Según transmiten desde el municipio, lo ideal sería que la estatua vuelva al sitio que la albergó desde 1928 antes de que se inaugure la remodelación del eje Alameda Providencia y de que se instale el homenaje a Gabriela Mistral en la misma plaza.

    “Para nosotros esto es una restauración democrática, es el triunfo de la razón por encima de la violencia. Es la restauración del encuentro, de la convivencia y la generación de un verdadero paseo de la República. En el pasado fue fuente de celebraciones múltiples y eso es lo que queremos volver a lograr. Esto no es un monumento a la batalla, es un monumento a la paz, a nuestra identidad nacional”, destacó el alcalde de la comuna, Jaime Bellolio (UDI) durante la sesión.

    Más sobre:EstatuaPlaza ItaliaBaquedanoGeneral BaquedanoPlaza BaquedanoJaime BellolioMonumento

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Dejan en prisión preventiva a sujeto que apuñaló a su pareja embarazada en Quinta Normal: mujer perdió el bebé

    La declaración completa del abogado que delató a Gonzalo Migueles: “Todo el mundo hablaba que andaba vendiendo el voto de la ministra Vivanco”

    Senadora Carvajal valora aprobación de Ley de Incendios tras urgencia levantada por catástrofe en Ñuble y Biobío

    La carrera de la minería para descarbonizar sus procesos

    Comisión de Familia aprueba en general proyecto que prohíbe y sanciona la maternidad subrogada

    Futura ministra de Seguridad previo a visita a El Salvador: “Esto no es cortar y pegar. Hay que llevar lo mejor a Chile”

    Lo más leído

    1.
    La segunda declaración de Yáber: “(Belaz Movitec) estaban dispuestos a pagar lo que sea (...) incluso pagar coimas”

    La segunda declaración de Yáber: “(Belaz Movitec) estaban dispuestos a pagar lo que sea (...) incluso pagar coimas”

    2.
    Dinero en efectivo, pasaportes y boletas: el detalle de la nueva incautación del OS7 en la casa de Vivanco

    Dinero en efectivo, pasaportes y boletas: el detalle de la nueva incautación del OS7 en la casa de Vivanco

    3.
    ¿Qué es la trama bielorrusa? El caso que llevó a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco a ser detenida

    ¿Qué es la trama bielorrusa? El caso que llevó a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco a ser detenida

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Estas son las 10 inmobiliarias mejor evaluadas por sus compradores en Latinoamérica: 5 son de Chile, según un ranking

    Estas son las 10 inmobiliarias mejor evaluadas por sus compradores en Latinoamérica: 5 son de Chile, según un ranking

    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal

    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal

    Camino al Oscar 2026: guía para ver las 10 cintas nominadas a Mejor Película

    Camino al Oscar 2026: guía para ver las 10 cintas nominadas a Mejor Película

    Servicios

    Declaran alerta preventiva en la Región Metropolitana por riesgo de incendios forestales

    Declaran alerta preventiva en la Región Metropolitana por riesgo de incendios forestales

    Metro y Tren Nos anuncian pago con tarjeta bancaria: ¿Cuándo comienza y cómo funciona?

    Metro y Tren Nos anuncian pago con tarjeta bancaria: ¿Cuándo comienza y cómo funciona?

    Cuál es el monto del Bono Mujer Trabajadora 2026: esta semana comienzan los pagos

    Cuál es el monto del Bono Mujer Trabajadora 2026: esta semana comienzan los pagos

    Dejan en prisión preventiva a sujeto que apuñaló a su pareja embarazada en Quinta Normal: mujer perdió el bebé
    Chile

    Dejan en prisión preventiva a sujeto que apuñaló a su pareja embarazada en Quinta Normal: mujer perdió el bebé

    La declaración completa del abogado que delató a Gonzalo Migueles: “Todo el mundo hablaba que andaba vendiendo el voto de la ministra Vivanco”

    Senadora Carvajal valora aprobación de Ley de Incendios tras urgencia levantada por catástrofe en Ñuble y Biobío

    Banco Central mantiene la tasa de interés en 4,5% y ve menos inflación en “el corto plazo”
    Negocios

    Banco Central mantiene la tasa de interés en 4,5% y ve menos inflación en “el corto plazo”

    Familia Del Río vende cerca de $65.100 millones en acciones de Falabella durante la misma jornada en que vendió Bethia

    CMF realiza observaciones a la OPA de Aníbal Mosa por Blanco y Negro

    ¿Te enojas más cuando tienes hambre? Esta es la explicación científica
    Tendencias

    ¿Te enojas más cuando tienes hambre? Esta es la explicación científica

    “Su compañero para una vida con IA”: cómo los dispositivos de Samsung prometen mejorar la vida diaria de los usuarios

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Con un finalista de Wimbledon: las figuras del tenis mundial que darán vida a la nueva edición del Chile Open
    El Deportivo

    Con un finalista de Wimbledon: las figuras del tenis mundial que darán vida a la nueva edición del Chile Open

    Fichaje estrella para Tiago Nunes: Deyverson remece al fútbol ecuatoriano como nuevo refuerzo de Liga de Quito

    La millonaria apuesta del Colo Colo de Fernando Ortiz para seducir a Diego Valdés

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero
    Finde

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito

    A las puertas de la edición 2026 de Ch.ACO: inauguran nuevo ciclo con OnlyJoke
    Cultura y entretención

    A las puertas de la edición 2026 de Ch.ACO: inauguran nuevo ciclo con OnlyJoke

    Kidd Voodoo participará en la gran final de “Fiebre de Baile” en Movistar Arena

    Lars Ulrich y el día que habló con el “Dios de los dioses”: el ídolo que moldeó al baterista de Metallica

    “La madre de todos los acuerdos comerciales”: La UE e India cierran histórico pacto para hacerles frente a EE.UU. y China
    Mundo

    “La madre de todos los acuerdos comerciales”: La UE e India cierran histórico pacto para hacerles frente a EE.UU. y China

    EE.UU. planifica el establecimiento de la CIA en Venezuela para influir en el nuevo escenario político

    Trump retira a jefe de Patrulla Fronteriza de Minneapolis en medio de crecientes críticas a secretaria de Seguridad Nacional

    Hablemos de amor: el amor que me salvó
    Paula

    Hablemos de amor: el amor que me salvó

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′