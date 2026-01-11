Avioneta que combatía incendio forestal capotó en Lebu
Según el delegado presidencial, el piloto de la avioneta habría estado consciente al momento del rescate y trasladado a un centro asistencial.
La Dirección General Aeronáutica Civil (DGAC) se dirige a la comuna de Lebu, Región del Biobío, para iniciar una investigación por una avioneta que capotó mientras combatía incendios forestales en la zona.
Según informó el delegado presidencial de la Provincia de Arauco, Humberto Toro, a Radio Bíobío “el piloto se estrelló contra el cerro del lugar donde estaban combatiendo un incendio, fue sacado por los mismos brigadistas, junto con Bomberos y fue trasladado inmediatamente a la ambulancia”.
El delegado además comentó que el piloto está consciente, pero al parecer con heridas graves.
De momento se desconocen las razones tras el incidente aéreo.
NOTICIA EN DESARROLLO...
