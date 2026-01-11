SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Avioneta que combatía incendio forestal capotó en Lebu

    Según el delegado presidencial, el piloto de la avioneta habría estado consciente al momento del rescate y trasladado a un centro asistencial.

    Antonella Cicarelli 
    Antonella Cicarelli
    Referencial. RICARDO ULLOA/ATON CHILE

    La Dirección General Aeronáutica Civil (DGAC) se dirige a la comuna de Lebu, Región del Biobío, para iniciar una investigación por una avioneta que capotó mientras combatía incendios forestales en la zona.

    Según informó el delegado presidencial de la Provincia de Arauco, Humberto Toro, a Radio Bíobío “el piloto se estrelló contra el cerro del lugar donde estaban combatiendo un incendio, fue sacado por los mismos brigadistas, junto con Bomberos y fue trasladado inmediatamente a la ambulancia”.

    El delegado además comentó que el piloto está consciente, pero al parecer con heridas graves.

    De momento se desconocen las razones tras el incidente aéreo.

    NOTICIA EN DESARROLLO...

    Avioneta que combatía incendio forestal capotó en Lebu
    Avioneta que combatía incendio forestal capotó en Lebu

    El trueque de Andrés Echeverría: dejar la gestión de fondos para blindar Fundamenta
    El trueque de Andrés Echeverría: dejar la gestión de fondos para blindar Fundamenta

    ¿Es cierto que el vinagre de manzana puede ayudar a combatir problemas para la salud? Esto dice la ciencia
    ¿Es cierto que el vinagre de manzana puede ayudar a combatir problemas para la salud? Esto dice la ciencia

    El "clásico del mundo" nunca falla: Barcelona vence al Real Madrid y retiene el título de la Supercopa española
    El "clásico del mundo" nunca falla: Barcelona vence al Real Madrid y retiene el título de la Supercopa española

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Angelo Pierattini recibe alta médica tras accidente vehicular: "Fue un milagro salir de ahí"
    Angelo Pierattini recibe alta médica tras accidente vehicular: "Fue un milagro salir de ahí"

    Machado apoya manifestaciones en Irán y acusa "infiltración" del régimen en sistemas criminales en América Latina
    Machado apoya manifestaciones en Irán y acusa "infiltración" del régimen en sistemas criminales en América Latina

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños
    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

