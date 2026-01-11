SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Combaten incendio forestal en Reserva Nacional Ñuble y declaran alerta roja comunal en Pinto

    Desde Conaf explicaron que el siniestro resulta de alta dificultad de combate, ya que se encuentra en una zona "con alta presencia vegetal combustible y que no existe ningún tipo de acceso a zona terrestre"

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Referencial.

    La tarde de este domingo, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) compartió mayores antecedentes del incendio forestal desarrollado desde la tarde de este domingo en la Reserva Nacional Ñuble, ubicada en la comuna de Pinto.

    A las 1:21 de la tarde de este domingo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja comunal por el siniestro “Reserva Ñuble”, ubicado específicamente en un sector conocido como “valle Las Perdices”.

    A pesar de resaltar que no había afectación a viviendas ni personas, desde Conaf detallaron que en un primer momento mantendrían la emergencia “bajo observación”, esto debido a la dificultad de acceso a la zona del incendio.

    Durante la tarde, el director regional de Conaf, Juan Salvador Ramírez, compartió más detalles de la emergencia.

    “Es un incendio que está en el sector Las Perdices. Es un sector alejado de zona de visitantes y particularmente fue detectado por las cámaras de vigilancia de la región de Ñuble, como también por un avión de coordinación que nos confirmó la columna de humo como un incendio de la zona”, explicó.

    Es un incendio topográfico con alta presencia vegetal combustible y que no existe ningún tipo de acceso a zona terrestre, por ende es un incendio complejo que va a requerir la mayor publicidad posible para poder combatirlo de la mejor forma”, agregó Ramírez.

    Imagen de archivo, Reserva Nacional Ñuble Conaf

    Por otro lado, el jefe regional del Departamento de Áreas Protegidas, Mario Valdebenito, descartó en un principio la presencia de huemules en la zona afectada de la reserva.

    “En este sector no tenemos registro de presencia de huemul. Sin embargo, vamos a seguir monitoreando en el caso de que haya algún otro tipo de fauna que se vea afectado con este siniestro”, detalló.

    Según un reporte de Conaf actualizado a las 3 de la tarde, la emergencia en la reserva ha consumido un total de 5,5 hectáreas de terreno.

