Declaran alerta roja en Machalí por incendio forestal cercano a reserva nacional Rio Los Cipreses

La mañana de este domingo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja comunal para la comuna de Machalí, en la región de O’Higgins, por el desarrollo de un incendio forestal.

Según lo informado por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el incendio de Las Leñas se encuentra actualmente en combate y ha producido una afectación parcial de 0,18 hectáreas de terreno.

Desde la entidad señalan que la emergencia se desarrolla cerca del área silvestre protegida correspondiente a la Reserva Nacional Río Los Cipreses.

La emergencia está siendo actualmente combatida por dos técnicos, dos brigadas y un camión cisterna de Conaf, además de voluntarios de bomberos de Machalí.