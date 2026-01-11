Bomberos logra controlar incendio en fábrica de pallets cercana al aeropuerto de Santiago

Un incendio en una fábrica de pallets cerca del aeropuerto Arturo Merino Benítez logró ser controlado la mañana de este domingo por distintas unidades de bomberos de Santiago.

Según la información compartida por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), la emergencia se desarrolló en la intersección de las calles Narciso Ortega con Alejandro Drip, en la comuna de Pudahuel.

Desde el mismo organismo dependiente del ministerio del Interior señalan que, por el momento, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) considera que el humo proveniente de la emergencia no afectaría las operaciones aéreas ni el flujo normal al interior del aeropuerto.

El alcance de la emergencia llevó a que se declarara tercera alarma de incendio. Colaboran en el combate de las llamas voluntarios de bomberos de Quinta Normal, Conchalí y Santiago. También trabajan en la zona Carabineros y personal de la municipalidad.

Posteriormente, la directora de Gestión de Riesgos de Pudahuel, María Elena Opazo, señaló que gracias al rápido trabajo de bomberos se habría logrado controlar la emergencia, a pesar que todavía se encontraban los voluntarios realizando labores para lograr el apagado definitivo.

“Fue bastante rápido el control. El incendio comenzó alrededor de las seis y media de la mañana en una empresa de pallet, con propagación bastante rápida (...) Bomberos llegó rápidamente y todas las instituciones técnicas como Carabineros y el municipio; y en estos momentos está bastante controlado”, detalló Opazo.

No hubo afectación ni a personas ni viviendas.