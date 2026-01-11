PDI investiga homicidio e incendio con resultado de muerte en Alto Biobío: hay un detenido

Un homicidio e incendio con resultado de muerte es investigado por la Policía de Investigaciones (PDI) en la comuna de Alto Biobío, Región del Biobío, luego de que durante la mañana de este viernes se confirmara el hallazgo de una persona fallecida en el sector Cajón Trausleo. Por este hecho, existe un imputado individualizado y detenido.

De acuerdo con lo informado por la comisaria Tamara Hernández, jefa de la Brigada de Homicidios de Los Ángeles, el procedimiento se desarrolló por instrucción del Ministerio Público, luego de que se tomara conocimiento de un delito ocurrido a la altura del kilómetro 37 del mencionado sector.

Hasta el lugar concurrieron detectives de la Brigada de Homicidios, acompañados por peritos del Laboratorio de Criminalística de la PDI, cobertura zona sur de Concepción.

El trabajo en el sitio del suceso permitió establecer una identidad tentativa de la víctima, quien corresponde a una persona que aún no ha sido identificada oficialmente . Asimismo, las diligencias realizadas por los equipos especializados posibilitaron individualizar al presunto autor del hecho, quien fue detenido y puesto a disposición de la justicia.

Homicidio e incendio con resultado de muerte deja un detenido en Alto Biobío

Según detalló la PDI, la detención del imputado fue ampliada hasta el próximo martes , con el fin de continuar desarrollando diligencias investigativas clave para el esclarecimiento del caso.

Desde la institución policial indicaron que las pericias continúan en curso y buscan establecer con precisión la dinámica de los hechos, así como determinar la responsabilidad del imputado en el homicidio y posterior incendio que derivó en la muerte de la víctima. Los antecedentes reunidos serán remitidos a la Fiscalía, organismo que dirige la investigación.