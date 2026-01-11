SUSCRÍBETE POR $1100
    Este domingo: altas temperaturas extremas en tres regiones y ocho incendios forestales en combate en el país

    La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) mantiene una alerta por calor extremo para las regiones Metropolitana, O’Higgins y Maule, con máximas que podrían superar los 38 °C.

    Joaquín DíazPor 
    Joaquín Díaz

    Un evento de altas temperaturas extremas afecta este domingo 11 de enero a gran parte de la zona centro-sur del país, mientras se mantienen ocho incendios forestales en combate a nivel nacional, según los últimos reportes de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) y la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

    La DMC mantiene vigente una alerta por “Altas Temperaturas Extremas” para las regiones Metropolitana, O’Higgins, Maule y Ñuble. De acuerdo con el organismo, las temperaturas máximas podrían superar los 38 °C durante la jornada dominical, especialmente en sectores de valle y precordillera, lo que eleva el riesgo para la salud de la población y las condiciones para la propagación de incendios forestales.

    En la RM se esperan máximas de entre 34 y 36 °C en la Cordillera de la Costa y entre 35 y 37 °C en el valle y la precordillera. En O’Higgins se proyectan rangos similares, mientras que en el Maule las temperaturas podrían alcanzar hasta 38 °C en sectores de valle. En Ñuble, en tanto, también se prevén condiciones de calor extremo durante la jornada.

    En paralelo, hasta la mañana de este domingo se reportan ocho incendios forestales en combate a nivel nacional. Cuatro de ellos se concentran en la Región de La Araucanía, con una superficie afectada de 143,84 hectáreas.

    Por otro lado, en el Maule se mantienen dos siniestros activos, que han consumido 17,11 hectáreas, mientras que en la Región de Los Lagos se registran dos incendios en combate, con una afectación total de 8,19 hectáreas.

    Las autoridades reiteraron el llamado a la población a extremar las medidas de prevención, evitar el uso de fuego en zonas rurales y denunciar oportunamente cualquier indicio de incendio, considerando las altas temperaturas previstas para la jornada.

