Conaf se encuentra combatiendo doce incendios forestales en seis regiones del país . Imagen referencial

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) compartió la tarde de este domingo un balance con la situación a nivel país del combate de incendios forestales.

En su detalle, que registra la situación nacional hasta las 15:45 horas del 11 de enero, se contabilizan un total de 12 incendios forestales en combate, repartidos en seis regiones del país .

Solamente hay una alerta roja comunal vigente, en la comuna de Pinto, en la Región de Ñuble.

Incendios en Coquimbo, O’Higgins y Maule

En el Norte Chico se encuentra en combate el incendio Alcones, en Ovalle, Región de Coquimbo. Por el momento solo ha afectado 0,5 hectáreas de terreno.

En O’Higgins, la institución trabaja sobre el incendio “Callejón El Peumo”, en la comuna de Santa Cruz, el cual ha afectado de manera preliminar 0,01 hectáreas.

En el Maule hay dos incendios forestales, en Retiro y Teno, respectivamente.

En el primer caso, el “El Carmen” ha afectado 0,2 hectáreas, mientras que “Rincón de Morales” consumió hasta el momento 10 hectáreas.

La Araucanía, la región con más focos activos esta jornada

La Araucanía es la región más afectada en este instante por las emergencias de incendios forestales, al tener cuatro focos en combate repartidos en tres comunas.

En Lonquimay, la institución busca apagar el incendio “Naranjo Alto”, que ha consumido 0,7 hectáreas de terreno.

Mientras tanto, en Victoria un incendio con nombre homónimo ha consumido 5 hectáreas hasta el momento.

Finalmente, en Lumaco se mantienen en combate dos focos. El incendio “San Sebastián”, iniciado durante el sábado, ha consumido hasta el momento 60 hectáreas. Además de este, también en “Loncoyan Grande” hay otro siniestro que ha afectado momentáneamente 2 hectáreas.

Debido a lo anterior, la comuna se encuentra en alerta amarilla.

Se declara Alerta Amarilla para la Comuna de Lumaco por incendio forestal.

Situación en Los Lagos y alerta roja en Pinto, región de Ñuble

En la región de Los Lagos, en la comuna de San Pablo están combatiendo el incendio Los Juncos, que ha consumido 0,2 hectáreas de terreno.

Además, en Quellón, el “Colina Yungay” ha afectado hasta el momento 2,5 hectáreas.

En Ñuble se encuentra la única emergencia que en este momento ha llevado a declarar alerta roja, específicamente para la comuna de Pinto.

El incendio “Reserva Ñuble” ha consumido hasta el momento 5,5 hectáreas de terreno.

La situación en la zona se encuentra actualmente en observación, de tal forma de poder desplegar adecuadamente los recursos necesarios para el combate.

La razón de esta medida radica, según detalla Conaf, en la dificultad para acceder a la zona afectada.

⭕️ACTUALIZACIÓN | Se mantiene con alerta roja la comuna de Pinto, en la región de Ñuble, a raíz de un incendio forestal en la Reserva Nacional Ñuble.



👉Director regional @conaf_nuble Juan Salvador Ramírez entrega detalles de la planificación que se está desarrollando para… pic.twitter.com/FDbOi6MiqH — CONAF - Corporación Nacional Forestal (@conaf_minagri) January 11, 2026

Finalmente, el incendio “San Miguel”, en la comuna de San Ignacio, ha producido una afectación preliminar de 1 hectárea.