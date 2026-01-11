SUSCRÍBETE POR $1100
    Tras fin de semana de calor extremo: pronostican descenso de temperaturas para este lunes en la zona centro-sur

    Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), la temperatura descenderá pero se mantendrá por sobre los 30 °C.

    Joaquín DíazPor 
    Joaquín Díaz
    Diego Martin

    Después de un fin de semana marcado por un evento de altas temperaturas extremas en la zona centro-sur del país, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) prevé un descenso de las temperaturas para mañana lunes 12 de enero.

    Durante el sábado y el domingo, las regiones Metropolitana, O’Higgins, Maule y Ñuble estuvieron bajo alerta por calor extremo, con máximas que alcanzaron hasta 38 °C en sectores de valle, especialmente en Maule.

    Cabe señalar que la DMC destacó que estas condiciones implicaban riesgos para la salud de la población, la agricultura y las actividades al aire libre.

    Pronóstico por región para el lunes 12 de enero

    • Región Metropolitana: Se espera una máxima de 32 °C, marcando un descenso respecto de los 35-37 °C registrados en el fin de semana.
    • Región de O’Higgins: La máxima alcanzará 30 °C, con temperaturas más moderadas que las observadas en las jornadas anteriores.
    • Región del Maule: Se proyecta una máxima de 30 °C, luego de un domingo que superó los 36 °C en sectores de valle.
    • Región de Ñuble: La máxima llegará a 30 °C, descendiendo de los 35-37 °C registrados en el fin de semana.
