Tras fin de semana de calor extremo: pronostican descenso de temperaturas para este lunes en la zona centro-sur

Después de un fin de semana marcado por un evento de altas temperaturas extremas en la zona centro-sur del país, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) prevé un descenso de las temperaturas para mañana lunes 12 de enero.

Durante el sábado y el domingo, las regiones Metropolitana, O’Higgins, Maule y Ñuble estuvieron bajo alerta por calor extremo, con máximas que alcanzaron hasta 38 °C en sectores de valle, especialmente en Maule.

Cabe señalar que la DMC destacó que estas condiciones implicaban riesgos para la salud de la población, la agricultura y las actividades al aire libre.

Pronóstico por región para el lunes 12 de enero