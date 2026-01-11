Amplían detención de exfuncionario de Bomberos y de Conaf imputado por provocar incendio forestal en Coronel

Amplían hasta el próximo martes detención de exfuncionario de Bomberos y de Conaf imputado por provocar incendio forestal en Coronel

Ampliada hasta el próximo martes resultó la detención del exfuncionario de Bomberos y de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) capturado este domingo en Coronel.

Es imputado por haber provocado el martes pasado un incendio forestal en el sector de Patagual de la mencionada comuna de la región del Biobío.

El siniestro se inició el pasado martes 6 de enero y provocó una afectación total de 10 hectáreas de terreno, principalmente de pinos, además de dejar tres brigadistas forestales lesionados.

La captura se desarrolló esta jornada tras la investigación por parte de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 4° Comisaría de Carabineros de Coronel, además de un equipo de Labocar y del OS-9 de Concepción.

Municipalidad de Coronel

Según los antecedentes preliminares, el incendio lo habría provocado con un chispero .

“Específicamente se logró establecer el posicionamiento de esta persona en el lugar, también el elemento utilizado para poder comenzar en este caso el incendio que afectó a este sector", detalló el teniente coronel de Carabineros, José Rubio.

“Aún es parte del informe que en este caso entregó desde la forma técnica el Laboratorio de Criminalística del Carabinero, así como también lo que logró establecer el OS-9, la circunstancia, el momento y las acciones que hizo antes, durante y después producto de este incendio que afectó y que logramos en el día de hoy esclarecer bajo este trabajo investigativo, con esta persona vinculada, que fue en este caso detenida y presentada a la justicia el día de hoy”, agregó al respecto.

Participó en el apagado del incendio

El caso fue denunciado la jornada del viernes por los voluntarios de la 9° Compañía del Cuerpo de Bomberos de Coronel, que señalaron por medio de un comunicado público el hecho, luego de realizar una revisión de los registros de cámaras de la compañía.

“La verdad que es una noticia que nos consterna absolutamente”, señaló durante esta jornada Eduardo Monsalve, superintendente del Cuerpo de Bomberos de Coronel.

“ Lo lamentamos enormemente, lo repudiamos absolutamente y es por eso que como cuerpo de bomberos apenas nos dimos cuenta de la situación fuimos nosotros mismos quienes hicimos la denuncia y solicitamos a las policías y a la fiscalía, quienes actuaron de la mejor forma posible para que este sujeto estuviera detenido el día de hoy”, agregó el voluntario.

Consultado respecto a más antecedentes de esta persona, Monsalve detalló que el detenido llevaba aproximadamente un año realizando funciones en Coronel tras haber colaborado antes en otra compañía.

Además, el superintendente señaló que el detenido, tras provocar el incendio, habría colaborado junto a otros voluntarios en el apagado del mismo .

“Nosotros apenas tomamos conocimiento de esta situación, nos reunimos con los oficiales de toda la compañía, de la novena compañía de Patagual. Como superintendente tengo la facultad de inhabilitar al voluntario y fue lo que hice, inmediatamente fue inhabilitado de funciones, por lo cual queda absolutamente ajeno a la institución. Y ya hoy día con los resultados policiales que se estamos teniendo, el bombero va a ser expulsado de la institución definitivamente”, detalló Monsalve sobre las medidas tomadas y acciones futuras sobre el detenido.

Finalmente, también lamentó la situación que se ha generado los últimos años respecto a funcionarios de Conaf y de Bomberos que han provocado incendios forestales.