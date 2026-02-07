SUSCRÍBETE POR $1100
    Avioneta sufre accidente durante Festival Aéreo de Quillota: pasajeros se encontrarían ilesos

    La aeronave de matrícula CC-PTZ habría tenido problemas durante la fase de despegue y habría terminado cayendo sobre una serie de paneles solares.

    Joaquín Barrientos 
    Joaquín Barrientos
    Avioneta sufre accidente durante festival aéreo de Quillota: pasajeros se encontrarían ilesos

    Una avioneta habría sufrido un accidente durante su participación en el II Festival Aéreo de Quillota 2026, que se estaba realizando durante este fin de semana en la mencionada ciudad de la región de Valparaíso.

    El hecho fue consignado en un comunicado por parte del Club Aéreo de Quillota, que señaló que resultó afectada la aeronave de matrícula CC-PTZ, la que habría caído sobre una serie de paneles solares según se puede observar en diversos registros.

    La organización detalló que la aeronave “se vio involucrada en un incidente en la fase de despegue en el aeródromo El Boco. Afortunadamente tanto los pasajeros como el piloto salieron de la aeronave por sus propios medios y se encuentran en buenas condiciones de salud”.

    Gestión de Riesgo de Desastres Quillota

    Sobre el caso, enfatizaron que “los afectados están siendo atendidos por personal del SAMU, pero fuera de todo riesgo”.

    A través de redes sociales, el jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres del Municipio de Quillota, Claudio Figueroa, habría detallado que en un principio cuatro personas habrían resultado con lesiones leves y que habrían sido atendidas en el lugar.

    Desde la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) confirmaron lo sucedido y que estarían en buenas condiciones los ocupantes de la aeronave. Además, especialistas de la institución antes mencionada estarían encabezando la investigación correspondiente.

    Avioneta sufre accidente durante Festival Aéreo de Quillota: pasajeros se encontrarían ilesos
    Avioneta sufre accidente durante Festival Aéreo de Quillota: pasajeros se encontrarían ilesos

