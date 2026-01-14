SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Bachelet proyecta su salto a la ONU y Kast marca presencia en el tercer día de Congreso Futuro

    La expresidenta expuso su visión para reformar Naciones Unidas en medio de su carrera por la Secretaría General, mientras el presidente electo participó en actividades paralelas, marcando una jornada donde la ciencia se cruzó con la política.

    Por 
    Alonso Aranda
     
    Francisco Corvalán

    El tercer día de Congreso Futuro estuvo marcado por visitas ilustres. Mientras una decena de expositores entregaban sus conocimientos en sus respectivas presentaciones durante el día, el Centro Cultural Ceina recibió la visita del presidente electo, José Antonio Kast, y de la expresidenta y aspirante para comandar la ONU, Michelle Bachelet.

    A su llegada al lugar, la expresidenta logró sortear a la prensa que la esperaba en el ingreso a la expectativa de conseguir algunas palabras previo a su discurso en el panel de Congreso Futuro 2026 denominado “Multilateralismo: desafíos y oportunidades en un mundo en transición”. Consiguió evitar a los medios de comunicación gracias a la logística de su equipo, que la hizo ingresar a través del Instituto Nacional General José Miguel Carrera. Los periodistas tampoco tuvieron la opción de entrar para presenciar directamente el panel y solo pudieron ver un tímido saludo de Bachelet a 30 metros de distancia.

    En su alocución, que se extendió por 30 minutos, Bachelet entregó su mirada sobre el futuro de Naciones Unidas, en medio de su cruzada por la Secretaría General del organismo multilateral. En concreto, destacó los hitos que de la ONU y propuso una reforma al Consejo de Seguridad, pese a que esa postura -dijo- no la hace popular entre los países miembros.

    Michelle Bachelet en Congreso Futuro 2026.

    Además, mencionó que frente al panorama mundial actual, cobra especial relevancia el papel de los mecanismos multilaterales de diálogo, mediación y prevención de conflictos. De acuerdo a la también ex alta comisionada de la ONU, el organismo ha liderado algunos de los mayores triunfos de la humanidad, “como la erradicación de la viruela, la recuperación de la capa de ozono, y quizás el más significativo, la prevención de una tercera guerra mundial".

    También, la exmandataria aprovechó de apuntar una de sus banderas de campaña: “Quiero decir aquí algo que no me hace muy popular entre los países que mandan el Consejo de Seguridad, pero estoy segura que la reforma del Consejo de Seguridad es una necesidad imperativa y una responsabilidad ineludible de los estados miembros”.

    También se refirió al perfil que debiese tener el nuevo secretario general de Naciones Unidas, que según ella debe tener un perfil “administrador o general”. “Yo creo que deben ser las dos cosas, administrador y general, las dos cosas. O generala”. Esto último, desató los aplausos de los presentes.

    Las palabras de Bachelet en su discurso se dan luego de que este martes el Presidente Gabriel Boric anunciara que formalizará la candidatura a la ONU antes de finalizar su mandato.

    Más temprano, el presidente electo, José Antonio Kast, estuvo el mismo salón para el lanzamiento del libro escrito por el senador, Francisco Chahuán, “Anticipar para Transformar Chile: una propuesta de institucionalidad del futuro”.

    Jose Antonio Kast durante el Congreso Futuro 2026. Javier TORRES

    “Siempre es bueno encontrarse con la experiencia y con la juventud, porque este libro en gran parte es para ustedes”, se refirió al respecto en la presentación. En un tono menos político que en su pasada presentación del lunes, Kast aprovechó de compartir con las distintas autoridades que estuvieron presentes. Estuvo sentado junto a la rectora de la U. Chile, Rosa Devés, y al salir del lugar no quiso perder la oportunidad de ver un robot que llamaba la atención de los asistentes a la jornada de charlas.

    Congreso Futuro

    La jornada se abrió con una reflexión sobre aprendizaje e inclusión, liderada por Cynthia D’Agostino, centrada en la neurodiversidad y el valor de las fortalezas del autismo. Luego, la atención se desplazó al espacio, con Richard Alexander Norte presentando avances en nanomateriales y velas solares, y Matt Mountain destacando el impacto de grandes observatorios como James Webb y Vera Rubin.

    El bloque matinal cerró con un debate crítico sobre inteligencia artificial, encabezado por Andrea Colamedici, Shigeru Taguchi y José María Lassalle. Por la tarde, la programación abordó desafíos en salud, sostenibilidad y justicia social, con exposiciones de Vinayaka Prasad, Steve Horvath y Christopher J. L. Murray, seguidas por propuestas en edición genética y electromovilidad de Daniel Voytas y Paola Tapia. El cierre estuvo dedicado a la desigualdad urbana, la convivencia y reflexiones sobre naturaleza y futuro del conocimiento.

    La jornada del jueves comenzará con una reflexión sobre el impacto de nuestras decisiones, tanto productivas como tecnológicas y sociales. En la mañana estará el Premio Mundial de la Alimentación y Premio Nobel de la Paz, Rattan Lal, quien abordará cómo producir más con menos a través de una agricultura regenerativa.

    Andrea Colamedici durante el Congreso Futuro 2026 Javier TORRES/Congreso Futuro

    También estará Ramón López de Mántaras, crítico del costo humano oculto tras la inteligencia artificial, y Julie Klinger, quien pondrá el foco en los minerales críticos y la economía circular. Más tarde se profundizará en desafíos urgentes como el abuso infantil en línea, con Lianna McDonald; la cooperación regional y los derechos humanos, desde la experiencia de Santiago Canton; y la salud global entendida como un desafío colectivo, en la mirada de Jorge Ramírez Flores.

    Durante la tarde, la programación se volcará a la salud, el medioambiente y los futuros posibles. Allí se abordarán temas históricamente invisibilizados en salud femenina, con exposiciones de Karem Arriaza sobre trabajo en gran altitud, Pilar Valenzuela sobre menopausia, Pamela Ehrenfeld en detección temprana del cáncer de mama y Daniela Mennickent en endometriosis e innovación médica.

    Luego, otro bloque tendrá a André Abreu en gobernanza oceánica, Julieta Orlando en microbiología antártica, y voces como Yves Le Conte, Susannah Buchan, Marc-André Selosse y Sergio Navarrete analizando abejas, ballenas, residuos y océanos cambiantes. La jornada cerrará con una conversación sobre envejecimiento y longevidad, liderada por Christian González-Billault, Felipe Court y Daniela Thumala, y un bloque final sobre la sociedad del futuro, con reflexiones de Maurizio Ferraris sobre “comunismo digital”, María Elena Estavillo Flores en ética e IA y Riel Miller en alfabetización en futuros.

