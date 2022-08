“Bajo ningún punto de vista esos perros debiesen volver”: rottweilers que atacaron a niña de cinco años en La Reina reciben adiestramiento

La mañana de este viernes, el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, junto a la jefa metropolitana de la subsecretaria de desarrollo regional (Subdere), Lorena Meneses, supervisaron el adiestramiento de perros potencialmente peligrosos (ppp) que se realizó en esa comuna, esto en el marco de la Ley de Tenencia Responsable, que exige a los tenedores de ese tipo de mascotas poseer una certificación que acredite que esos animales no presentan un peligro para la comunidad.

La situación, se enmarca luego que, a principios de agosto dos perros de raza rottweiler atacaran a una niña de cinco años en la comuna de La Reina, situación que dejó a la menor internada en una sala UCI donde debió ser sometida a diversas operaciones, tras las cuales, hoy se mantiene en recuperación.

Parte de lo que pedía el padre de la menor -luego del ataque-, era que los perros fuesen trasladados del recinto donde residían, puesto que presentaban “un peligro para todos quienes vivimos ahí”, relató en conversación La Tercera.

La municipalidad, se comprometió con la familia a trasladar a los animales, situación que se concretó tres días después del ataque. “Después de mucho insistir, tocar puertas y buscando alternativas, hemos logrado que estos animales sean retirados del domicilio y serán puestos en un lugar seguro. La culpa no es en ningún caso de los perros, sino de sus dueños”, señaló el alcalde de la comuna en esa ocasión.

En cuanto al actual estado de la menor, Palacios aseguró que “hoy está bien en su casa, en el post operatorio, tuvo cuatro operaciones, hoy la familia está más tranquila”.

A juicio de la autoridad comunal “hubo todo un tema con esos perros que la atacaron, que no estaban en las condiciones necesarias, no tenían este tipo de certificación de adiestramiento, cosa de que no fuesen peligrosos en su entorno y eso desencadenó en esta tragedia”.

Respecto a la situación de los animales, Palacios indicó que están siendo adiestrados, e insistió en que “hemos estado solicitando cierta modificación a la Ley (Cholito), para que nos de más posibilidades de poder tomar ciertas decisiones que son súper importantes”. Sobre esas “decisiones”, mencionó que cree que “bajo ningún punto de vista esos perros debiesen volver a ese lugar, no están las condiciones físicas para que ellos sigan ahí. La forma de entender la tenencia de mascotas por parte de sus ex dueños no es la apropiada, por lo tanto yo creo que el destino de esas mascotas tiene que ser otro y en eso estamos trabajando”.

En cuanto al adiestramiento de los animales, aseguró que se está trabajando con uno de los etólogos “más prestigiados del país”, y que es él quien definirá por cuánto tiempo los animales permanecerán bajo adiestramiento.

De todas formas, Palacios estima que “esto no va a ser en un tiempo muy prolongado. Según la información que tengo han avanzado y evolucionado de buena forma estos perros al adiestramiento. Espero tener buenas noticias a estos padres, de que estos perros van a seguir en otra institución y no van a volver a la casa, que es lo que ellos no quieren y es comprensible”.

Adiestramiento y certificación para perros potencialmente peligrosos

La Ley de Tenencia Responsable establece que hay nueve razas de perros potencialmente peligrosos, y existe una serie de exigencia para los tenedores de este tipo de animales, las que incluyen que el dueño de la mascota deba asistir a una charla de tenencia responsable y un curso de adiestramiento.

Precisamente sobre este último requisito, Meneses aseguró que los cursos que financia la Subdere son gratuitos, y que para acceder a ellos se requiere que los tenedores de animales ppp los inscriban en el registro nacional de tenencia de mascotas. “La Ley los obliga a inscribirse y hacer este curso, de manera de poder relacionarse correctamente con el animal y además de tener toda la salvaguarda que significa tener una mascota que pueda presentar algún tipo de actitud peligrosa”.

En la actividad de esta jornada, el Subcomisario y jefe del equipo de la Brigada de Adiestramiento Canino de la PDI (Briacan), Héctor Sepúlveda, informó que estas capacitaciones se realizan desde el año 2019, donde “entregamos tips de obediencia básica, tenemos instructores caninos que enseñan lo que es el sentado, el echado, que el ejemplar canino camine junto al tenedor. También les entregamos tips en relación al bienestar animal”.

En cuanto al tiempo de duración de los cursos, Sepúlveda aclaró que, “para formar un hábito la literatura dice que es aproximadamente 21 días, aquí entregamos los tips básicos con la finalidad que el tenedor posteriormente siga practicando en su domicilio”.

El subcomisario recalcó la importancia de poseer la certificación, puesto que “en el caso de que su ejemplar canino se vea involucrado en algún tipo de agresión ya sea a otro perro o alguna persona, puede tener algún inconveniente”.