Balacera en Estación Central deja un fallecido y un lesionado: víctimas se encontraban reparando vehículo

El Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía reportó el ataque con arma de fuego que ocurrió en la madrugada de este martes en la comuna de Estación Central y que dejó un saldo de un lesionado y un fallecido.

El hecho tuvo lugar en la calle Carlos Pezoa Véliz con Ecuador, cerca de las 00.15 horas. Tres personas se encontraban reparando un vehículo cuando un grupo de sujetos no individualizados que se movilizaban en automóvil les dispararon en más de cinco ocasiones .

Según detalló el fiscal ECOH Rubén Salas, “hay dos víctimas respecto a estos hechos. Una de ellas se encuentra con riesgo vital, recibe varios impactos balísticos, uno de ellos en el cuello, y está hoy día siendo tratada en la clínica Bicentenario. La otra está fuera de riesgo vital, y está aun así siendo atendida por funcionarios médicos”.

Tras unas horas, desde el Ministerio Público confirmaron que la víctima en riesgo vital falleció.

“Estamos realizando todas las diligencias pertinentes, llegamos rápidamente al lugar, estamos levantando toda la evidencia. La investigación está a cargo de la Brigada de Homicidio de la Policía de Investigaciones de Chile”, indicó el persecutor.

Además, explicó que “ al momento de los disparos, lo que se encontraban haciendo era reparando un vehículo, que se encuentra aún en el sitio del suceso. No podemos determinar ahora a ciencia cierta si es que tenían el domicilio acá en el lugar donde se encontraba”.

Respecto a las víctimas, se informó que son de nacionalidad venezolana. Todavía no se determina si estaban en situación regular o irregular en el país.