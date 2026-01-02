Balance Año Nuevo: Más de 20 mil detenidos y 54 homicidios se registraron en las últimas semanas del 2025

Más de 20 mil personas detenidas y 54 homicidios se registraron durante las últimas semanas del año, según dieron a conocer las autoridades durante la mañana de este viernes.

De acuerdo a lo explicado por las autoridades, en el periodo comprendido entre el 10 y 31 de diciembre, en el marco del Plan Navidad Segura, además se realizaron 220.000 controles de identidad y 264.000 controles vehiculares.

Según detalló el ministro (s) de Seguridad Pública, Rafael Collado, “preliminarmente se reportaron 54 víctimas de homicidios consumados en el periodo que les comento, de los cuales 44 se encuentran en este momento en investigación por parte de la Policía de Investigaciones de Chile y ambas policías reportan una disminución en relación al año pasado del 39%“.

Además agregó que ya se han realizado un total de 33 detenciones que guardan relación con estos homicidios.

El ministro (s) explicó que “los homicidios frustrados registran una disminución a nivel nacional en este periodo respecto al año pasado de un 10%. En otros delitos, en delitos de mayor connotación social, destacar una baja significativa en materia de robos violentos, tenemos una disminución respecto al año 24 de un 9,2%”

Respecto a las detenciones, explicó que “Carabineros de Chile registró la detención de 20.000 personas, lo que representa un aumento del 9% respecto al año 2024. Y quiero destacar, 21% de estas detenciones correspondieron a personas con orden de detención vigente”, añadió.

En la misma línea, apuntó que entre el 10 y el 31 de diciembre, entre Carabineros y la Policía de Investigaciones se logró el decomiso de 3.542 kilos de droga a nivel nacional.

En la ocasión, además se informó que entre el 31 de diciembre y 1 de enero, se registraron 149 accidentes vehiculares con un total de 12 personas fallecidas. A raíz de esto, es que se detuvo a 35 personas que se encontraban manejando bajo la influencia del alcohol.