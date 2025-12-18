SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Incendios forestales: Conaf informa que solo el siniestro de Chillán Viejo se mantiene con alerta roja

    Los siniestros afectan a cuatro regiones del país y el más grande ha consumido más de 2.000 hectáreas.

    Javiera Arriaza 
    Javiera Arriaza
    Referencial. CARLOS ACUNA/ATON CHILE

    La Corporación Nacional Forestal (Conaf) compartió un nuevo balance de los incendios forestales activos en el país, los cuales afectan a cuatro regiones: Ñuble, Biobío, Valparaíso y Metropolitana.

    Según detallaron desde la entidad, solo el siniestro de Chillán Viejo mantiene activa la alerta roja, luego de afectar 150 hectáreas. En el combate de las llamas, los recursos desplegados son cuatro técnicos, tres brigadas, dos camiones cisterna y una maquinaria pesada de Conaf, más el apoyo de voluntarios de Bomberos.

    Por su pate, en Valparaíso, específicamente en Santo Domingo, hay 350 hectáreas quemadas por las llamas, y los recursos utilizados son ocho técnicos, nueve brigadas, una maquinaria pesada, un camión cisterna y cinco compañías de Bomberos.

    En Los Ángeles, Región del Biobío, se mantiene en combate, con 104 hectáreas afectadas.

    En tanto, el incendio que más área ha afectado es el de San Pedro, en Melipilla, Región Metropolitana, donde 2.321 hectáreas han sido consumidas por el fuego. Allí se mantienen desplegados los recursos de nueve técnicos, siete brigadas, dos helicópteros, dos maquinarias pesadas, dos camiones cisterna y dos brigadas del Ejército de Chile.

    Este último siniestro dejó cinco viviendas afectadas, cinco personas damnificadas y 31 personas albergadas.

    El informe general de Conaf a esta hora indica que en la temporada -iniciada en octubre- se han producido 1.649 siniestros (2% más que el periodo 2024-2025), cuyas llamas han quemado 6.950 hectáreas (7% menos de superficie).

