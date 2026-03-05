Barros debuta como futuro ministro de Defensa con reunión en EE.UU. invitado por el gobierno de Trump

Hasta la ciudad de Doral, Estados Unidos, llegó esta semana el futuro ministro de Defensa, Fernando Barros, para sumarse a una reunión convocada por el gobierno de Donald Trump. La instancia, que se realizó entre el 4 y 5 de marzo, lleva por nombre “Conferencia Inaugural contra los Carteles en las Américas” y en esta ocasión se realizó en el cuartel general del Comando Sur de Estados Unidos, ubicado en Florida.

Barros asistió a dicha conferencia encabezada por el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, acompañado del también futuro subsecretario de Defensa, Cristián Álvarez. La instancia además estaba integrada por diferentes representantes de seguridad y defensa de 17 gobiernos de Latinoamérica y, como su nombre lo dice, tiene por objetivo tratar temas fronterizos relacionadas en la lucha contra los carteles de crimen organizado.

Según fuentes del futuro gobierno, Barros llegó hasta dicha conferencia invitado por el gobierno de Estados Unidos. Habría sido el propio Hegseth quien extendió la invitación al futuro ministro para que participara de la instancia. El encuentro, en el que no fueron considerados representantes del actual gobierno del Presidente Gabriel Boric, se desarrolló sólo pocos días antes de que se lleve a cabo, en el mismo país, la cumbre “Escudo de las Américas”, convocado por Trump con los países afines a su gobierno y en el cual participará el presidente electo, José Antonio Kast.

Futuro ministro Fernando Barros y el futuro subsecretario de Defensa, Cristián Álvarez.

Durante la conferencia, los participantes firmaron un acuerdo en contra de los “narcoterroristas”. Quienes conocen de la participación del futuro ministro, afirman que Barros no firmó el acuerdo, dado que no se trata de una representación oficial del Estado de Chile, sino que se trató de una participación como invitado.

Junto con integrar la conferencia en la cual se analizaron los desafíos comunes y las coordinaciones conjuntas en la materia, el futuro ministro de Defensa también realizó otras actividades en el marco del desarrollo del encuentro.

Barros sostuvo encuentros relacionados a la materia de defensa, seguridad de la región y la cooperación estratégica. Lo anterior, explican cercanos a la futura autoridad, se desarrolló en el marco de la colaboración internacional que busca instalar la próxima administración para hacer frente a las situaciones de seguridad que afectan a los países de la región.

El secretario de Trump

Tras el término del encuentro en el que participó el futuro ministro chileno, el secretario de Guerra del gobierno de Trump destacó que “esta conferencia es sobre ustedes, esta conferencia es sobre nosotros. Esta conferencia no se llama ‘Conferencia Anticartel de Estados Unidos’, es ‘Conferencia Anticartel de las Américas’”.

“Hoy, unos 200 años después, aún nos maravilla la sabiduría de la declaración del presidente Monroe. Nosotros, al igual que ustedes, queremos fronteras y territorios soberanos seguros; queremos acceso sin restricciones a territorios y comercio clave para que nuestras naciones puedan industrializarse; y queremos evitar que potencias externas amenacen nuestra paz e independencia en nuestra vecindad compartida”, señaló el secretario.

Sobre lo mismo, más adelante de su exposición, Hegseth afirmó que “Estados Unidos está preparado para afrontar estas amenazas y, de ser necesario, tomar la ofensiva en solitario. Sin embargo, preferimos, y es el objetivo de esta conferencia, que, en beneficio de este hemisferio, lo hagamos todos juntos: con ustedes, con nuestros vecinos y con nuestros aliados que están deseosos, dispuestos y capacitados para hacerlo”.

Por otro lado, según un comunicado difundido por el Departamento de Guerra de los Estados Unidos, Hegseth “destacó la importancia de mantener los valores occidentales compartidos, afirmando que las naciones del hemisferio occidental siempre han estado unidas por la herencia, la historia y la geografía”.

“Esto es lo que hicimos en la Segunda Guerra Mundial. Lo llamamos la ‘defensa de cuarto de esfera’, y lo volveremos a hacer si nos tomamos en serio nuestra seguridad nacional y si priorizamos la geografía (...) con Donald Trump en la oficina oval, y con todos ustedes aquí, aún podemos hacer realidad ese viejo sueño de James Monroe, con el tiempo haremos que América vuelva a ser grande”, concluyó el secretario de Guerra de Estados Unidos.