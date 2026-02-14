SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Bernardo Martorell: “No podemos sentirnos completamente satisfechos con las listas de espera, pero hay un avance y eso es innegable”

    El subsecretario de Redes asumió desde abril un cargo con uno de los flancos más expuestos en salud: las listas de espera. Aunque reconoce que no se alcanzó la meta de Boric, defiende que sí hay logros que apuntan a una solución. “Faltaron recursos y tiempo”, asegura.

    Ignacia CanalesPor 
    Ignacia Canales
    Foto: Gustavo Pineda Gustavo Pineda

    En su Cuenta Pública de 2023, el Presidente Gabriel Boric fijó como compromiso en salud reducir la mediana de espera de cirugías y consultas de especialidad a 200 días antes del término de su mandato, una tarea que recayó principalmente en la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Si bien en ese momento Bernardo Martorell se desempeñaba como coordinador de la reforma de salud del Minsal, hoy, ya como subsecretario y en el cierre del gobierno, es quien entrega el último balance en esa materia.

    Desde que aterrizó en la repartición, el 1 de abril de 2025, la reducción de los tiempos de espera ha sido una de sus principales responsabilidades, pero también uno de sus flancos más expuestos.

    De acuerdo al último balance que le tocará a la actual administración, dado a conocer esta semana, hasta el 31 de diciembre del año pasado se logró la meta de los 200 días en 14 de los 29 servicios de salud para consultas nuevas de especialidad y en siete en cuanto a intervenciones quirúrgicas. El panorama general dice que la mediana llegó a 226 días en consultas y a 251 en cirugías. Y si bien los números son mejores que cuando asumió este gobierno, la meta no se logró.

    Ante esto, Martorell afirma que de haber tenido más tiempo y recursos habrían logrado el objetivo autoimpuesto por el presidente.

    ¿La meta fue muy ambiciosa o falló alguna estrategia?

    La meta fue planteada en un contexto donde todavía se visualizaba una reforma tributaria que iba a permitir generar mayores ingresos para el país y además, financiar la resolución de esa lista de espera. Entregamos un cálculo de cuánto costaría aproximadamente la resolución de las listas y esa cifra es un monto del cual no disponemos. En 2025 vimos una reducción importante, con una mayor producción, sobre todo en los meses en que aplicamos los recursos de resolución extraordinaria de lista de espera. Diría que la meta, a la cual estamos llegando en algunos servicios, logra mostrar que es posible hacerlo. Pienso que si se continúan profundizando e implementando las medidas de gestión que hemos realizado, se podría llegar a la meta en un tiempo más. Nos faltaron recursos y tiempo.

    ¿Cómo catalogaría no llegar a la meta? ¿Es un fracaso, una promesa incumplida?

    Como vaso medio lleno, vaso medio vacío. La ciudadanía entiende muchas veces las dificultades y limitaciones que tenemos como sector salud, pero ve como una esperanza el camino que se ha trazado y el avance concreto que podemos mostrar a través de las listas. Si bien no son números perfectos, es una base sólida para seguir trabajando, y eso yo creo que es positivo.

    Pero la promesa del presidente fue muy concreta.

    El escenario con el que yo asumí esta gestión se veía difícil para cumplir la meta. Eso lo sabía desde que asumí, lo transparenté y hemos estado trabajando arduamente y hemos logrado un avance importante: 14 servicios de salud sí lograron la meta en consulta nueva de especialidad, otros siete en cirugía.

    Se destacó cuántas personas egresaron de la lista de espera, aun cuando varios son por causales como atención fuera del sistema público, renuncia del paciente o fallecimiento. ¿Existe riesgo de que las cifras transmitan una sensación de mejora mayor a la real?

    Ese riesgo es administrado por los medios más que por nosotros. Cada tres meses publicamos las cifras de lista de espera, no solo por escrito, sino también en conferencias de prensa, donde damos cuenta y damos la cara sobre las cifras. Cada persona puede revisar las estadísticas y también su situación en la lista de espera. El esfuerzo por la transparencia es importante valorarlo. Si algunos lo interpretan como triunfalismo, yo diría que es simplemente un acto de sinceramiento. Las mismas cifras muchas veces también se usan para criticarnos. Independiente del sector, no se puede negar que hay un avance concreto en las cifras. Y no tenemos una sensación de triunfalismo, todo lo contrario, nos sigue doliendo cada vez que un paciente no recibe la atención a tiempo.

    ¿No es confuso hablar de cuántas personas o registros se cierran o egresan cuando sigue habiendo dos millones de personas en espera?

    En todas las conversaciones con los medios decimos que egresaron dos millones y medio e ingresaron otros dos millones.

    Entonces, se netea.

    Sí, se netea un poco. Pero también agregamos que 2025 fue el primer año en que hay más egresos que ingresos a la lista de espera y eso también es una noticia que hay que valorar, porque se traduce en que estamos atendiendo a más personas que están esperando menos tiempo. Si logramos mantener esa tendencia con el tiempo vamos a ir disminuyendo tanto los tiempos como las personas en la lista.

    Las críticas dicen que han comunicado esta cifra con triunfalismo. ¿Le daría otro adjetivo?

    Somos realistas en cómo transmitimos la información. Damos la cifra de egresos, del stock, de promedios, de medianas, comparamos cuando recibimos el gobierno, con nosotros mismos y antes de la pandemia. Nos mueve la convicción de la transparencia, sin calificativos y que las cifras hablen por sí solas. Tampoco podemos sentirnos completamente satisfechos con el trabajo logrado, pero sí sentimos que hay un avance y eso es innegable.

    ¿Cuál fue el principal avance de la Subsecretaría de Redes en esta administración?

    Los distintos esfuerzos han logrado recuperar la esperanza de vida, que había disminuido durante la pandemia, y hoy incluso sobrepasamos los niveles prepandémicos. Los chilenos hoy viven más que en Estados Unidos y que en todos los otros países de América, con excepción de Canadá, incluso más que en Alemania. También están las materias de gestión, hemos avanzado mucho en interoperabilidad de registros clínicos electrónicos, algo clave para la salud del futuro. A eso se suman las inversiones en salud: hemos entregado 14 hospitales y otros 29 próximos a entregar. Cáncer ha sido una prioridad: hemos cubierto medicamentos de alto costo que no estaban incluidos y tenemos 41 proyectos de inversión en cáncer.

    ¿Les preocupa que se pierdan proyectos por falta de continuidad, considerando la llegada del próximo gobierno?

    Tuvimos una primera reunión con la próxima ministra May Chomali y nos pareció que tiene buena comprensión y valoración del trabajo realizado. Tenemos confianza en que se dé continuidad a políticas públicas iniciadas, porque la salud debe ser una política de Estado. .

    Más sobre:SaludListas de esperaSubsecretaría de Redes AsistencialesBernado Martorell

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El duelo tras los incendios: cinco relatos de familiares de las 21 víctimas

    Gobierno pide a la Fiscalía que indague eventual premeditación de gendarmes en liberación de reos

    Sondelvalle y A los 4 Vientos: las voces que representan a Chile en el Festival de Viña 2026

    Reseña de libros: Gabriel Cid, Patti Smith y Daniel Saldaña París

    Jeremías Gamboa: “Muchos peruanos hemos internalizado el racismo como una mancha que nos delata”

    Informe USS: 56% de las causas de drogas en crimen organizado terminaron sin una salida judicial en la última década

    Lo más leído

    1.
    Subsecretario Eidelstein (PC) nombra a exasesora y exdirectora de la Arcis en puesto clave a semanas de dejar el gobierno

    Subsecretario Eidelstein (PC) nombra a exasesora y exdirectora de la Arcis en puesto clave a semanas de dejar el gobierno

    2.
    Remuneración debió ser en pesos y no dólares: Contraloría ordena reintegrar parte del sueldo del exembajador Gazmuri en Venezuela

    Remuneración debió ser en pesos y no dólares: Contraloría ordena reintegrar parte del sueldo del exembajador Gazmuri en Venezuela

    3.
    Exdirector de Gendarmería y liberación de reos: “Pareciera ser una operación contra el director o la reputación institucional”

    Exdirector de Gendarmería y liberación de reos: “Pareciera ser una operación contra el director o la reputación institucional”

    4.
    Sernageomin monitorea actividad de volcán San José tras sismo que provocó fracturamiento de roca

    Sernageomin monitorea actividad de volcán San José tras sismo que provocó fracturamiento de roca

    5.
    Gobierno golpea la mesa y suspende vacaciones de jefaturas en Gendarmería ante seguidilla de liberación de presos por error

    Gobierno golpea la mesa y suspende vacaciones de jefaturas en Gendarmería ante seguidilla de liberación de presos por error

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿El estrés puede provocar canas en el pelo? Esto dice la ciencia

    ¿El estrés puede provocar canas en el pelo? Esto dice la ciencia

    Cómo saber si me relaciono con un narcisista patológico para evitar vínculos dañinos, según la psicóloga Lita Donoso

    Cómo saber si me relaciono con un narcisista patológico para evitar vínculos dañinos, según la psicóloga Lita Donoso

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Servicios

    Anuncian corte de luz que afectará a 6 mil clientes de la RM el próximo lunes

    Anuncian corte de luz que afectará a 6 mil clientes de la RM el próximo lunes

    Dónde y a qué hora ver el partido Sub 17 de Chile vs. Ecuador por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

    Dónde y a qué hora ver el partido Sub 17 de Chile vs. Ecuador por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

    A qué hora y dónde ver hoy a Alejandro Tabilo contra Tomás Etcheverry por el ATP de Buenos Aires

    A qué hora y dónde ver hoy a Alejandro Tabilo contra Tomás Etcheverry por el ATP de Buenos Aires

    El duelo tras los incendios: cinco relatos de familiares de las 21 víctimas
    Chile

    El duelo tras los incendios: cinco relatos de familiares de las 21 víctimas

    Gobierno pide a la Fiscalía que indague eventual premeditación de gendarmes en liberación de reos

    Bernardo Martorell: “No podemos sentirnos completamente satisfechos con las listas de espera, pero hay un avance y eso es innegable”

    Herencia fiscal de Boric: Déficit estructural 2025 cierra en 3,6% y marca récord histórico para periodos sin crisis
    Negocios

    Herencia fiscal de Boric: Déficit estructural 2025 cierra en 3,6% y marca récord histórico para periodos sin crisis

    Herencia fiscal de Boric: Déficit estructural en 2025 supera todos los pronósticos y cierra en 3,6% del PIB

    Corte Suprema zanja disputa por término anticipado de contratos de arriendo entre locatarios y centros comerciales

    Tragedia en Brasil: funcionario de Itumbiara mata a su hijo mayor, hiere al menor y se suicida
    Tendencias

    Tragedia en Brasil: funcionario de Itumbiara mata a su hijo mayor, hiere al menor y se suicida

    Caso Nancy Guthrie: los nuevos detalles que entregó el FBI sobre el sospechoso de su desaparición

    Qué significa para el clima la “mayor desregulación de la historia” anunciada por Trump

    El adiós forzado del árbitro que forjó su vida entre el fútbol y el banco
    El Deportivo

    El adiós forzado del árbitro que forjó su vida entre el fútbol y el banco

    La dura autocrítica de Eduardo Vargas: “Nos matamos por el compañero, pero no entra la pelota”

    La resignación de Paqui tras el empate de la U: “Tenemos que mejorar mucho en defensa y en ataque”

    El regreso de Kratos y lo nuevo de Kojima: lo que dejó el State of Play de febrero
    Tecnología

    El regreso de Kratos y lo nuevo de Kojima: lo que dejó el State of Play de febrero

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    Sondelvalle y A los 4 Vientos: las voces que representan a Chile en el Festival de Viña 2026
    Cultura y entretención

    Sondelvalle y A los 4 Vientos: las voces que representan a Chile en el Festival de Viña 2026

    Reseña de libros: Gabriel Cid, Patti Smith y Daniel Saldaña París

    Jeremías Gamboa: “Muchos peruanos hemos internalizado el racismo como una mancha que nos delata”

    La ofensiva de Trump: ¿Cuba se enfrenta a su hora final?
    Mundo

    La ofensiva de Trump: ¿Cuba se enfrenta a su hora final?

    Expiración del tratado New START abre debate en países para desarrollar armas nucleares

    La Justicia argentina mantiene la tobillera electrónica y las restricciones de visitas a Cristina Fernández

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín
    Paula

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York