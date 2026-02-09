Minsal apunta que más de 2,7 millones de personas egresaron de la lista de espera No GES durante el 2025

Más de 2,7 millones de personas egresaron de la lista de espera No GES durante el 2025, según dieron a conocer desde el ministerio de Salud (Minsal) durante la mañana de este lunes.

A tan sólo semanas del fin del Gobierno, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, junto al subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, presentaron un informe asociado a la Glosa Nº6, que obliga a reportar trimestralmente la situación de las listas de espera No GES.

La ministra también destacó la reducción en los tiempos de espera, apuntando que “hemos logrado reducir los tiempos de espera en forma significativa”, y que estos “son los menores que se tienen registrados desde que se comenzó la medición el año 2016″.

De acuerdo a lo que explicó el subsecretario Martorell, “comparando con cómo recibimos el gobierno en el año 2022, en marzo, para consultas nuevas de especialidad, esta mediana de espera ha bajado de 336 días de espera a 226 días de espera. Esto es 110 días menos de espera”.

Según mencionó, “más de dos tercios de estos casos, 68,1% de los registros, espera menos de un año para ser atendido y que en este corte del último trimestre del año pasado se duplicaron la cantidad de servicios de salud que alcanzaron la meta de tiempos de espera menores a 200 días”.

En cuanto a las intervenciones quirúrgicas, Martorell indicó que la mediana de espera disminuyó de 490 días en marzo de 2022 a 251 días en diciembre de 2025.

“El 63,5% de estos registros corresponde a cirugías que esperan menos de un año y en esta ocasión, siete servicios de salud alcanzaron la meta de menos de 200 días de tiempo de espera para las intervenciones quirúrgicas mayores y menores”, agregó.

Defunciones

Respecto a las defunciones de personas en la lista de espera, las autoridades detallaron que para el 2024, estas representaron el 0,9% del total de personas en lista de espera (35.415), con el 53% correspondiendo a personas mayores de 75 años y el 77% a mayores de 65 años.

Según precisó Martorell, “este registro de personas que fallecen estando en lista de espera, significa que la persona tenía una atención pendiente al momento de fallecer, correspondiente a una derivación desde la atención primaria en la gran mayoría de los casos”, añadiendo que “corresponden a atenciones electivas y no de urgencia”.

De acuerdo a las cifras dadas a conocer, de los fallecidos el 93,4% corresponde a personas en espera de consulta nueva de especialidad, y un 6,6% a espera de intervención quirúrgica electiva.

Las autoridades además apuntaron que las cifras “no permite atribuir la causa de muerte a la prestación en espera“.