Avances y pendientes en salud del gobierno: una promesa de reforma inconclusa y los tiempos de espera en veremos

La primera cuenta pública del Presidente Gabriel Boric trazó una hoja de ruta ambiciosa en materia de salud: avanzar hacia una reforma estructural del sistema, garantizar mayor equidad en el acceso, reducir el copago para más de seis millones de personas y enfrentar uno de los principales nudos del sistema público, las listas de espera, que entonces promediaban más de 600 días para una cirugía. Hoy, con el gobierno entrando en su recta final, la pregunta es cuánto de todo eso se ha materializado.

Reforma

En 2022, cuando abordó por primera vez el tema de salud, el Presidente reafirmó una promesa que ya estaba en su programa de gobierno: avanzar hacia un sistema universal de salud, con financiamiento unificado y donde las isapres pasarían a ser seguros complementarios. “Para esto presentaremos un proyecto de ley que creará un Fondo Universal de Salud, con el objetivo de generar mayor equidad en el acceso a servicios, mejorar la atención, aumentar la solidaridad en el financiamiento del sistema y reducir el gasto de los hogares”, señaló entonces.

Eso sí, ese proyecto nunca se ingresó. Autoridades como el director de Fonasa, Camilo Cid, aseguró que la idea de reforma con la que habían llegado al gobierno había sufrido cambios por la crisis de las isapres. Otras voces, como el coordinador de la reforma del Minsal, Sergio Sánchez, también han afirmado que la composición parlamentaria dificultaba un proyecto de estas características. Un gran anuncio, por tanto, que no verá la luz.

Eso sí, la ley corta de isapres dejó amarrados algunos proyectos clave para modificar ciertos aspectos del sistema sanitario, varios de los cuales ya están en tramitación en el Congreso. Entre ellos está la eliminación de las preexistencias y el fortalecimiento tanto de Fonasa como de la Superintendencia de Salud.

En ese ámbito sí hay anuncios que se han cumplido y que hoy el gobierno afirma que apuntan a una reforma más de fondo, como el copago cero y la pronta implementación de la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC).

“La reforma de salud fue un compromiso del Presidente. Esto no sucedió y tiene que haber un reconocimiento. La reforma sigue pendiente, porque es un tema de alta sensibilidad ciudadana y que no se ha podido responder. Eso no quiere decir que haya habido otros proyectos de salud que son rescatables, pero no es la reforma anhelada”, afirma el senador Juan Luis Castro (PS).

Otra medida anunciada por Boric en las cuentas públicas es la universalización de la atención primera, programa que también es conocido por ser identificado en La Moneda como el corazón de la reforma, que aunque ha ido avanzando no ha tenido los resultados esperados. De hecho, algunos ni siquiera son medibles, porque no hay registro de indicadores clave.

El académico del Instituto de Salud Pública de la UNAB y director de Isapre Esencial, Manuel Inostroza, asegura que “la APS Universal se ha implementado en 28 comunas sin indicadores de evaluación con un costo de 200 millones de dólares. Y de universal no tiene nada ya que en tres años de implementación llega solo al 8% de las comunas del país”.

Listas de espera

En su segunda cuenta pública, el foco de Boric estuvo en las listas de espera, donde, según sus propias palabras, se propuso una meta ambiciosa: “Quiero señalarles que es nuestra prioridad reducir en un 40% los tiempos de espera al finalizar mi mandato. Y esto, en números para que tengamos perspectiva, significa bajar de los actuales 330 días para una cirugía, a 200 días. Es una meta tremendamente ambiciosa, pero sé que lo lograremos”.

A dos años de esta promesa, Inostroza dice que el panorama no ha mejorado, sino todo lo contrario: “Entre diciembre de 2024 y marzo de 2025 las cirugías aumentaron de 390.228 a 421.535, lo que representa un alza del 8%. En tanto, las consultas de especialidad subieron un 4,9%. Estas alzas se tratan del mayor crecimiento trimestral en ambos indicadores en los últimos cinco años”.

Y sobre los tiempos de espera, dice que “no han logrado disminuir. La mediana para cirugías, que había llegado a su valor más bajo en noviembre de 2023 con 283 días, ha ido aumentando gradualmente hasta llegar a 299 días en marzo de 2025, aún lejos de la meta presidencial de 200 días”.

Otros pendientes y cumplidos

En las cuentas de 2022 y 2024, el Mandatario afirmó que avanzarían con el proyecto de eutanasia. Sin embargo, la iniciativa aún sigue en trámite, lo que ha generado críticas, incluso desde el oficialismo. Pese a que el Ejecutivo ha presentado y retirado distintos niveles de urgencia, no se han registrado avances significativos en su tramitación, y el proyecto continúa estancado, a la espera de nuevas indicaciones.

En la otra mano sí hay promesas cumplidas. Por ejemplo, la creación de Centros Regionales de Resolución (CRR), estrategia que implementa un modelo de alta resolutividad de cirugías mayores ambulatorias centrada en las cirugías más frecuentes en lista de espera.

Y aunque en un principio se prometieron tres, ya hay 27 operativos y durante el primer trimestre de este año, 27.016 pacientes fueron operados bajo esta estrategia. La promesa de ingresar el proyecto de Ley Integral de Salud Mental también se cumplió.

Con todo, el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Iván Flores (DC), se pregunta sobre lo que diga Boric el domingo: “¿Vamos a tener el presupuesto y la capacidad para terminar con las listas de espera, o al menos reducirlas?“.