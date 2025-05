Vlado Mirosevic (PL) y eutanasia: “No puedo entender por qué la ministra de Salud ha hecho tan poco para que sea ley”

El diputado del Partido Liberal Vlado Mirosevic presentó en 2014 un proyecto para legalizar la eutanasia. La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados en 2021, pero desde entonces permanece congelada en el Senado.

Pese a los intentos por reactivar su discusión -e incluso al compromiso del propio Presidente Gabriel Boric, quien en su última Cuenta Pública prometió darle urgencia a su tramitación-, el avance ha sido escaso.

En este escenario, para Mirosevic hay un responsable. O una, en este caso: la ministra de Salud, Ximena Aguilera. A su juicio, pese al respaldo del Ejecutivo, al apoyo mayoritario de la ciudadanía y a una mayoría favorable en el Senado, la secretaria de Estado no ha hecho lo necesario para acelerar el trámite del proyecto.

Ha pasado más de una década desde que presentó el proyecto. ¿Ha cambiado el escenario en favor de la ley?

La realidad de Chile en el 2014 era bastante distinta a la de hoy. En ese momento Chile era uno de los países más conservadores de América Latina, pero con el pasar de los años las encuestas fueron mostrando una posición muy favorable de la sociedad chilena respecto a este proyecto. En gran medida tuvo que ver con los casos emblemáticos que se empezaron a conocer. Costó mucho aprobar en el 2021 la ley. Teníamos al gobierno de la época en contra. Con todo, se logró. Y esta vez hay una mayoría en el Congreso, sin ninguna duda. De todas las conversaciones que he tenido con los senadores hay una mayoría evidente a favor de la ley.

¿Y por qué entonces la ley está estancada?

Es una pregunta que hay que hacerle a la ministra de Salud, porque yo no me lo explico. No me explico cómo una ley que cuenta con este nivel de aprobación ciudadana… En la encuesta CEP, donde se preguntó por la eutanasia, solo el 11% de los chilenos estaba en contra de la ley, todo el resto estaba a favor. Me cuesta encontrar otras leyes que tengan un respaldo tan amplio. Entonces no puedo entender por qué razón la ministra de Salud ha hecho tan poco para que esta ley, para que la eutanasia, se transforme en ley.

¿Por qué ve a Ximena Aguilera como la principal responsable?

Ella es la responsable porque el Presidente de la República, quien asumió un compromiso con esta ley -me consta y lo creo genuino-, está de acuerdo con avanzar con esta ley ahora. Y la ministra es la encargada del gobierno en este asunto. Ella es la persona a la cual el Presidente le asignó la responsabilidad. Y en casi un año desde la última Cuenta Pública no hemos visto un avance en la tramitación. Me parece complejo. La ministra tiene que responder cuál es la razón por la cual un proyecto con tal nivel de mayoría no es capaz de ver la luz.

¿Tiene alguna idea de por qué no se ha acelerado la discusión?

La verdad, no lo sé. Creo que la ministra en esto no solo está defraudando a los pacientes que hoy día están con un sufrimiento extremo, sino que adicionalmente la ministra está defraudando también al gobierno, a todos nosotros y al propio Presidente que le encomendó la misión de sacar adelante esta ley.

¿Ha hablado con actores del gobierno sobre este tema?

Sí, pero la verdad es que la que está a cargo del proyecto es la ministra de Salud.

¿Y le han dicho si desde el mismo Ejecutivo le han presionado para avanzar en este proyecto?

No, desconozco las conversaciones internas de La Moneda.

¿Sabe si en La Moneda hay ganas de seguir con esto?

Absolutamente. Hay ganas. Hay un compromiso genuino del Presidente -quien votó a favor por lo demás en el 2021, cuando lo tramitamos en la Cámara-. Esto tiene que ver con las prioridades de la ministra. Quiero destacar que hay una ventana de oportunidad para aprobar la ley con este Congreso y con este gobierno. No sabemos qué va a pasar después con las mayorías parlamentarias. Tenemos de aquí a marzo. La ministra está jugando contra el tiempo y está jugando con la expectativa de muchas personas que están sufriendo y pidiendo la ley.

¿Cuáles son las prioridades de la ministra?

Tampoco sé cuáles son las prioridades de la ministra. La ministra ha hecho muy poco para que esto se transforme en ley y podría ser una tramitación relativamente rápida. No estoy pidiendo que se paralice toda la agenda de salud para hablar de esto. Las indicaciones que hay que hacerle son indicaciones bastante menores. Les diría a las autoridades que no podemos defraudar a los pacientes que están esperando ejercer la última libertad y que están tomando una decisión difícil, pero que es una decisión que expresa su propia voluntad y que nadie más que ellos tiene derecho a tomar. Les diría a la ministra y a los senadores que aceleren las discusiones para que se habilite la posibilidad de que sea la gente la que defina.