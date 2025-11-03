OFERTA ELECCIONES $990
Nacional

Biministro García se abre a devolución inmediata de cobros en exceso y defiende monto a restituir

“Esto es los $2000 multiplicados por los seis meses que considera el proceso tarifario. No vemos dificultad alguna, salvo que se complete el trámite legislativo antes de los plazos que el próximo decreto requiere para entrar en vigencia, que es alrededor de un mes", advirtió.

Paz Rubio 
Paz Rubio
3 NOVIEMBRE 2025 BIMINISTRO DE ENERGIA Y ECONOMIA, ALVARO GARCIA HURTADO, DURANTE COMISION ACUSACION CONSTITUCIONAL CONTRA EL EX MINISTRO DE ENERGIA DIEGO PARDOW, POR SOBRECOBRO DE LA LUZ. FOTO: DEDVI MISSENE

Durante su participación en la comisión revisora de la acusación constitucional contra el exministro Diego Pardow (FA), el biministro de Energía y Economía, Álvaro García (PPD), se abrió al mecanismo de devolución inmediata de los cobros en exceso de las cuentas de la luz.

Pese a que manifestó su acuerdo con que los recursos sean devueltos en el próximo proceso de fijación tarifaria, es decir, a partir de enero del próximo año, el secretario de Estado también se abrió a que este monto sea restituido mediante otro mecanismo. “Nosotros hemos seguido el único camino que actualmente la ley nos permite para reembolsar los recursos a la ciudadanía, que es el próximo proceso tarifario, pero nos manifestamos abiertos a considerar otra solución, como sé que se ha propuesto en la Honorable Cámara de Diputados, por un grupo de parlamentarios que piden una restitución inmediata del conjunto de los recursos que se cobraron de más”.

“Esto es los $2000 multiplicados por los seis meses que considera el proceso tarifario. No vemos dificultad alguna, salvo que se complete el trámite legislativo antes de los plazos que el próximo decreto requiere para entrar en vigencia, que es alrededor de un mes”, acotó.

Por otro lado, ratificó la unanimidad en torno al monto a restituir. “Los $2000 se definieron a partir de la información que dispone la Comisión Nacional de Energía que hizo un primer cálculo, fue ratificado por las empresas generadoras y por múltiples consultoras independientes. Yo hasta ahora no he visto ningún número que difiera de lo inicialmente propuesto por la CNE. Creo que hay unanimidad sobre la materia”, sostuvo.

Adicionalmente, descartó que este cobro haya influido en el Índice de Precios del Consumidor (IPC) o en la Unidad de Fomento (UF): “Es bastante irrelevante desde la perspectiva de la economía nacional, y además corregible de manera automática cuando bajan las tarifas, producto del mismo hecho. De allí que nosotros hayamos, por sobre todo, enfatizado la justicia de devolver esta plata a los chilenos y chilenas, y nunca enfatizado la enorme magnitud de este hecho, como otros sí lo han señalado (..) Debo recordar que solo dos millones de dólares han sido incorporados a las tarifas. Dos millones de dólares tiene un impacto casi insignificante en las tarifas que han pagado hasta ahora los usuarios. Por lo tanto, no ha tenido un impacto significativo en sus bolsillos, y no ha tenido impacto alguno en el resto de la economía".

