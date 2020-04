Blumel y caso Gatica: “Esperamos que la Fiscalía pueda resolver cuanto antes la investigación penal para establecer las responsabilidades penales que surjan”

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel abordó esta jornada los nuevos antecedentes que han surgido respecto al caso del joven Gustavo Gatica, quien perdió la vista, presuntamente a raíz de perdigones disparados por Carabineros, mientras participaba de una manifestación el 8 de noviembre de 2019 en el sector de Plaza Baquedano.

En ese sentido, el jefe de gabinete abordó el sumario interno de la policía uniformada que estableció que “no existe certeza que la munición utilizada por oficiales haya causado las lesiones oculares” del estudiante y que incluso no descarta que los mismos manifestantes hayan herido a Gatica.

Y también las imágenes dadas a conocer anoche por Canal 13 en donde se aprecia toda la secuencia de los hechos, desde los minutos previos, hasta el momento en que el joven recibe un impacto en sus ojos y la atención posterior de la cual fue parte.

Sobre el primer punto, el titular de Interior afirmó en diálogo con TVN que “a mi como ministro del Interior no me corresponde estar de acuerdo o en desacuerdo con el sumario ni con la investigación que desarrolla la Fiscalía. Lo que sí me corresponde como funcionario de gobierno es exigir que las instituciones funcionen”.

En ese sentido Blumel afirmó que “lo que hemos planteado a Carabineros es que resuelva este sumario a la brevedad y para eso se necesita tomar una serie de diligencias para poder completar este sumario. Y por otra parte, lo que también nos corresponde como gobierno es facilitar las investigaciones que se están realizando en la Fiscalía, y por eso les hemos puesto a disposición y hemos instruido a Carabineros, que entregue toda la información para que la investigación pueda avanzar”.

El secretario de Estado agregó que "la Fiscalía ya tiene estos antecedentes, tiene la información que ha solicitado, y por lo tanto, también, lo que esperamos es que la Fiscalía pueda resolver cuanto antes la investigación penal para poder establecer los antecedentes y las responsabilidades penales que surjan de la investigación.

"Es muy importante que estas investigaciones avancen y establezcan lo que ocurrió efectivamente y las responsabilidades que emanen de esas investigaciones. Como gobierno lo que hemos hecho es exigir que tanto los sumarios que se están desarrollando puedan avanzar de buena manera y se resuelvan cuanto antes”, concluyó el jefe de gabinete.