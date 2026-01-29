SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Bomberos rescata a nueve personas extraviadas en el cerro Manquehue

    El operativo se desarrolló luego de que los afectados, que iniciaron una caminata desde el cerro Manquehuito, se dieran cuenta en horas de la tarde que habían extraviado el camino, por lo cual solicitaron ayuda.

    Por 
    Lya Rosen
    JOSE VEAS/ATON CHILE

    La noche de este miércoles, voluntarios de Bomberos de Santiago lograron rescatar a nueve personas que se habían extraviado en el Cerro Manquehue, en la comuna de Vitacura, después de que comenzaran una caminata alrededor de las 08:00 horas desde el sector del cerro Manquehuito.

    Sin embargo, tras algunas horas de viaje, el grupo se dio cuenta que se había desviado del sendero principal y decidió pedir ayuda alrededor de las 16:45 horas.

    Este llamado desplegó un amplio operativo de emergencia a cargo de voluntarios especializados de la 14ª y 19ª compañías de Bomberos de Santiago que se dirigieron en su ayuda.

    Estos ascendieron hacia la Quebrada de Agua de Palo con equipamiento técnico, hidratación y elementos de rescate para ubicar a las personas extraviadas y asistirlas en su retorno al camino principal.

    “Son nueve personas que se habrían salido del sendero principal que se accede por esta entrada del Cerro El Carbón. Una vez que salen de la ruta, avanzaron algunos metros y se dieron cuenta de que ya no es posible volver y se produjo el llamado a Bomberos”, explicó a 24 Horas Horacio Meléndez, miembro de la 14ª Compañía, sobre la situación que generó el operativo.

    A las 22:40 horas, los voluntarios liderados por el Teniente 2° de la 14ª Compañía, Matías Plummer, iniciaron el descenso desde el cerro Manquehue, tras concretar el rescate de las nueve personas que, como detallaron, estaban extraviadas en una zona agreste.

