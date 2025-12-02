Bomberos y brigadas de Conaf combaten incendio forestal en Limache: ya van 70 hectáreas afectadas

Una actualización en la información respecto a un incendio forestal que se desarrolla en la comuna de Limache, en la Región de Valparaíso, entregó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

El organismo señaló durante esta tarde, que el siniestro denominado “Los Laureles 4″, se mantiene en combate por parte de los equipos de emergencia y ya ha destruido una superficie preliminar de 70 hectáreas.

Lo anterior, motivó que se declarara alerta roja para la comuna de Limache para mejorar la distribución y disposición de los recursos en el combate de la emergencia.

Asimismo, se decretó la evacuación de los sectores denominados condominio Valle de Limache y fundo Limachito.

El director regional de Senapred, Christian Cardemil, llamó a los residentes “que se ubica en dichos sectores a iniciar un proceso de evacuación de manera ordenada siguiendo las instrucciones de los respondedores en el lugar”.

Actualmente trabajan en el lugar el Cuerpo de Bomberos de Limache, de Villa Alemana, de Quilpué, de Quillota, de La Cruz, de Nogales, de Olmué; más 10 brigadas de Conaf, 5 técnicos, 3 aviones cisterna, 2 helicópteros, 2 camiones aljibes de la Municipalidad de Limache, 1 equipo Gestión de Riesgo de Desastres municipal y 1 skidder de Conaf.