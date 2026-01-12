Cadem: 51% cree que la principal razón de EE.UU. para intervenir Venezuela fue para quedarse con el petróleo

Este domingo se conocieron los resultados de la última encuesta Plaza Pública, que realiza Cadem, correspondiente a la segunda semana de enero, los cuales arrojan que la percepción ciudadana en Chile apunta mayoritariamente a que la migración venezolana disminuirá en el mediano plazo, tras la captura de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero por fuerzas estadounidenses.

Al respecto, el sondeo muestra que un 67% de los consultados cree que la mayoría de los venezolanos que viven actualmente en el país se irá con el tiempo, mientras que un 23% considera que se quedarán en Chile y solo un 5% piensa que se irán de inmediato.

En ese contexto, la encuesta también revela que un 63% está de acuerdo con el envío de fuerzas militares de EE.UU. para capturar a Nicolás Maduro, frente a un 30% que se manifestó en contra.

No obstante, un 51% cree que Estados Unidos intervino principalmente para quedarse con el petróleo y otros minerales venezolanos, mientras que un 19% considera que el objetivo es combatir el narcotráfico o capturar a Maduro por su presunto liderazgo del “Cártel de los Soles”. Apenas un 14% piensa que la acción busca facilitar una transición democrática.

Por otra parte, un 95% de los encuestados cree que Maduro es culpable de imponer una dictadura y socavar los principios democráticos, un 93% lo responsabiliza por violaciones sistemáticas de los derechos humanos de los venezolanos, un 80% por mantener una “cultura de corrupción” alimentada por dinero del narcotráfico, y un 74% lo considera culpable de tráfico de drogas o de liderar el llamado “Cártel de los Soles”.

En el plano político nacional, un 60% respalda la postura del presidente electo José Antonio Kast, quien calificó la detención de Maduro como una “gran noticia para la región” y cuestionó su legitimidad, mientras que un 32% apoya la postura del Presidente Gabriel Boric, quien condenó la acción militar estadounidense y abogó por una solución pacífica y respetuosa del derecho internacional.

Sobre el futuro de Venezuela, un 53% cree que el mejor camino es llamar a elecciones, mientras que un 29% estima que las decisiones deberían quedar en manos de la oposición liderada por Edmundo González y María Corina Machado.

En paralelo, un 65% considera que Estados Unidos es actualmente quien toma las decisiones de gobierno en Venezuela, aunque un 54% se manifiesta en desacuerdo con que EE.UU. asuma formalmente ese control.

Finalmente, respecto del impacto en Chile, un 45% cree que la salida de Maduro tendría un efecto positivo para el país, mientras que un 31% opina que no generaría ni efectos positivos ni negativos.