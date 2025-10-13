SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Cadem: 52% cree que volverían las manifestaciones violentas si gana un candidato de oposición

A pocos días del sexto aniversario del estallido social, el sondeo revela que más de la mitad de los consultados considera “muy o bastante probable” que se repitan episodios de violencia si en las próximas elecciones triunfa un candidato opositor, como José Antonio Kast, Evelyn Matthei, Johannes Kaiser o Franco Parisi.

Por 
Roberto Martínez

A casi seis años del 18 de octubre de 2019, el estallido social sigue siendo una herida abierta para una parte importante del país. Según la última encuesta Plaza Pública, de Cadem, publicada en el marco del sexto aniversario del inicio de las protestas, la mayoría de los consultados cree que los factores que detonaron aquella crisis aún no han sido superados y que existe un riesgo real de que las manifestaciones, incluso las violentas, vuelvan a repetirse dependiendo del resultado de las próximas elecciones presidenciales.

De acuerdo con el sondeo, un 52% de los encuestados estima que es “muy o bastante probable” que se registren manifestaciones violentas si gana un candidato de oposición, como José Antonio Kast, Evelyn Matthei, Johannes Kaiser o Franco Parisi. Solo un 21% considera poco o nada probable el retorno de hechos violentos.

En tanto, un 50% piensa que podrían surgir movilizaciones pacíficas en el mismo escenario electoral.

El estudio de opinión muestra además que la percepción ciudadana sobre las causas del estallido se mantiene dividida, puesto que un 27% lo asocia principalmente a un problema de orden público y violencia organizada, un 36% lo ve como expresión de descontento social generalizado, y otro 36% combina ambas visiones.

08 Noviembre 2019 Protesta Plaza Italia Foto : Andres Perez Andres Perez

En cuanto a la evaluación del fenómeno, un 67% de los encuestados considera que las demandas sociales que dieron origen al estallido no han sido resueltas y que, por el contrario, han empeorado.

Además, un 60% opina que el estallido marcó el inicio de un periodo de declive en la calidad de vida, mientras que un 49% cree que fue necesario para visibilizar los problemas estructurales del país.

Respecto al origen de la violencia, el 51% apunta a grupos organizados como principales responsables, un 18% a Carabineros y Fuerzas Armadas, y un 13% a la ciudadanía indignada.

El uso de la fuerza durante las protestas sigue generando división, ya que un 53% considera que Carabineros y el Ejército actuaron de manera proporcional, mientras que un 43% estima que hubo abuso de poder.

En materia de derechos humanos, un 45% cree que las fuerzas de seguridad violaron sistemáticamente los derechos de los manifestantes, frente a un 31% que lo rechaza. Pese a ello, el 82% apoya una “mano dura” contra quienes inciten o ejerzan violencia en manifestaciones, y el 79% rechaza la idea de que la violencia callejera sea legítima o justificable.

Sobre el futuro, la visión no es optimista. Un 50% considera que Chile es hoy un país peor que antes del estallido, un 31% cree que sigue igual, y solo un 18% opina que ha mejorado.

En cuanto a las razones por las que se habrían terminado las manifestaciones de 2019, el 48% las atribuye a la pandemia, mientras que un 21% las relaciona con el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución.

La encuesta también refleja que un 35% ve poco o nada probable que se repitan eventos similares al estallido, pero un 31% aún teme que vuelvan a ocurrir.

Más sobre:Estallido socialEncuesta CademViolenciaElecciones presidencialesUso de la fuerzaViolación de Derechos HumanosNacional

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Trump advierte a Rusia que podría enviar misiles Tomahawk a Ucrania si Putin no pone fin a la guerra

Cadem: Jara se mantiene líder de la primera vuelta y sube a 28% seguida por Kast con 23%

Cita con el Papa León XIV y visita a tumba de Francisco: el itinerario de Boric para este lunes en su visita a Italia

Israel y Hamas alistan canje de rehenes y prisioneros este lunes mientras líderes se reúnen en Egipto para discutir el futuro de Gaza

Sin encuentro con Meloni: Boric inicia gira a Italia para concretar cita con el Papa León XIV

Le Pen anuncia moción de censura contra el nuevo gobierno francés y exige a Macron disolver la Asamblea Nacional

Lo más leído

1.
La productora de EE.UU. que llevó a 31 Minutos al Tiny Desk: “Los chilenos tienen un súper balance de humor y crítica”

La productora de EE.UU. que llevó a 31 Minutos al Tiny Desk: “Los chilenos tienen un súper balance de humor y crítica”

2.
Temblor hoy, domingo 12 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 12 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

3.
Jeannette Jara: “Por más que se trate de instalar que Chile se cae a pedazos y se requiere un gobierno de emergencia, no tiene nada que ver con la realidad de nuestro país”

Jeannette Jara: “Por más que se trate de instalar que Chile se cae a pedazos y se requiere un gobierno de emergencia, no tiene nada que ver con la realidad de nuestro país”

4.
Reportan volcamiento de bus con 44 trabajadores de Mina El Teniente: cuatro personas resultaron con lesiones

Reportan volcamiento de bus con 44 trabajadores de Mina El Teniente: cuatro personas resultaron con lesiones

5.
Temblor hoy, sábado 11 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 11 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Debes lavarte los dientes antes o después de desayunar? Esto dicen los expertos

¿Debes lavarte los dientes antes o después de desayunar? Esto dicen los expertos

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Qué llevan los taiwaneses en su mochila de emergencias ante la amenaza de tsunamis y una potencial invasión de China

Qué llevan los taiwaneses en su mochila de emergencias ante la amenaza de tsunamis y una potencial invasión de China

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Francia por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Francia por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Libertad por la Copa Libertadores Femenina en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Libertad por la Copa Libertadores Femenina en TV y streaming

Cadem: 52% cree que volverían las manifestaciones violentas si gana un candidato de oposición
Chile

Cadem: 52% cree que volverían las manifestaciones violentas si gana un candidato de oposición

Cadem: Jara se mantiene líder de la primera vuelta y sube a 28% seguida por Kast con 23%

Cita con el Papa León XIV y visita a tumba de Francisco: el itinerario de Boric para este lunes en su visita a Italia

Transelec al Coordinador Eléctrico por apagón del 25F: hallazgos del auditor “no corresponden a incumplimientos”
Negocios

Transelec al Coordinador Eléctrico por apagón del 25F: hallazgos del auditor “no corresponden a incumplimientos”

China culpa a EEUU por el aumento de las tensiones comerciales

Deuda silenciosa: el alto costo de la contaminación en Chile

Geólogos descubren volcán de lodo submarino cerca de las costas de Chiloé
Tendencias

Geólogos descubren volcán de lodo submarino cerca de las costas de Chiloé

El Galaxy Z Flip 7 de Samsung es un plegable de concha asediado por la competencia

Podrían legalizar los tatuajes en Corea del Sur: cómo trabajan los tatuadores en medio de la censura

Francia termina sufriendo para batir a Noruega y es el último semifinalista del Mundial Sub 20
El Deportivo

Francia termina sufriendo para batir a Noruega y es el último semifinalista del Mundial Sub 20

Un oportunista Iván Morales aprovecha el regalo de River Plate y le da una histórica victoria a Sarmiento

Revive la victoria de Francia sobre Noruega y su clasificación a las semifinales del Mundial Sub 20

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

Tomás González, escritor colombiano: “Cada persona debe tener la libertad de decidir cuándo terminar su vida”
Cultura y entretención

Tomás González, escritor colombiano: “Cada persona debe tener la libertad de decidir cuándo terminar su vida”

Las fiebres del amor a escondidas: un relato de Jaime Bayly

La trastienda del último concierto de Lucybell: ver el fin de un coloso del rock chileno

Trump advierte a Rusia que podría enviar misiles Tomahawk a Ucrania si Putin no pone fin a la guerra
Mundo

Trump advierte a Rusia que podría enviar misiles Tomahawk a Ucrania si Putin no pone fin a la guerra

Israel y Hamas alistan canje de rehenes y prisioneros este lunes mientras líderes se reúnen en Egipto para discutir el futuro de Gaza

Le Pen anuncia moción de censura contra el nuevo gobierno francés y exige a Macron disolver la Asamblea Nacional

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes
Paula

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen