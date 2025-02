Cadem: aprobación del ministro Marcel cae a su nivel más bajo desde que asumió tras polémica por traspasos de recursos desde Corfo

La aprobación del ministro de Hacienda, Mario Marcel, bajó seis puntos porcentuales en el último mes, desde 51% a un 45%, según dio a conocer la encuesta Plaza Pública, que realiza Cadem, correspondiente a la tercera semana del mes de febrero.

De este modo, el sondeo de opinión sostiene que el apoyo al jefe del Erario fiscal cayó a su nivel más bajo desde que asumió su cargo, en marzo de 2022.

La baja en la aprobación del ministro Marcel ocurre en medio de la polémica por el traspaso de recursos desde la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) al Tesoro Público para paliar el déficit presupuestario de 2023, lo que significó que el secretario de Estado tuviese que adelantar su regreso de vacaciones para responder a los cuestionamientos.

La solicitud de cerca de US$ 3.500 millones -en dos tandas, de US$ 2.000 millones y US$ 1.500 millones cada una- provinieron de mayores ingresos del litio a la Corfo para financiar el erario fiscal.

Tal episodio implicó que la oposición pidiera una comisión investigadora y acusara un supuesto “manotazo” a Hacienda y una pérdida de patrimonio del referido organismo. Asimismo, se reavivó la presión opositora para intentar sacar a la titular de la Dirección de Presupuestos (Dipres) Javiera Martínez, quien ha sido apuntada por los errores de cálculo en los ingresos del Presupuesto y el incumplimiento de la meta fiscal de 2024.

En torno a los otros miembros del gabinete, los mejor evaluados son el ministro del Deporte, Jaime Pizarro (75%); la jefa de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo (61%), y el canciller Alberto van Klaveren, quien también evidenció un desplome de seis puntos, alcanzando el 58%.

Por otra parte, los peor calificados son la ministra de Defensa, Maya Fernández (40%); la titular del Interior, Carolina Tohá (37%) y subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao (35%).

En tanto, la aprobación a la gestión del Presidente Gabriel Boric bajó del 32% al 29% en la última semana, mientras que su desaprobación subió al 64%.

Festival de Viña del Mar

Este domingo se da inicio a la 64ª edición del Festival de Viña del Mar, espectáculo que un 70% aseguró que no verá -según revela el sondeo-, mientras que un 28% sí lo hará.

De igual modo, un solo un 4% piensa que será mejor que las ediciones anteriores, un 29% cree que será igual y un 54% opina que va a ser peor.

Además, un 40% piensa que Marc Anthony será el mejor artista, seguido por la cantante nacional Myriam Hernández (22%), y el colombiano Carlos Vives (17%).

Respecto a los humoristas, un 29% piensa que Edo Caroe realizará la mejor rutina humorística, secundado por Pedro Ruminot (13%) y Chiqui Aguayo (7%).