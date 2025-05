Cadem: desaprobación a la gestión del Presidente Boric sube al 70%

A un 70% aumentó la desaprobación a la gestión del Presidente Gabriel Boric, según consignó la encuesta Plaza Pública que realiza Cadem, correspondiente a la segunda semana de mayo.

Dicho índice registró un incremento de 6 puntos porcentuales en los últimos siete días, e iguala a sus dos peores registros desde que asumió el gobierno , que corresponden a la controversia por los indultos presidenciales a fines de 2022, y hace poco más de un año, luego del homicidio de tres funcionarios de Carabineros en Cañete.

En tanto, su aprobación cayó del 31% al 27%, en una semana convulsionada, que en los últimos días remeció al Ejecutivo y ha salpicado directamente al Jefe de Estado, luego de que se conocieran antecedentes de la carpeta investigativa del caso ProCultura que lleva adelante el fiscal regional de Coquimbo Patricio Cooper.

Lo anterior reveló que los motivos del persecutor para interceptar las comunicaciones privadas del Presidente apuntan a que el fiscal indaga un eventual financiamiento irregular a la campaña de 2021.

Otro de los flancos internos abiertos tiene que ver con el error del subsecretario de Pesca, Julio Salas (FA) en la entrega de cifras para la tramitación de la ley de fraccionamiento pesquero, lo cual generó una fuerte presión para removerlo del gobierno.

Hasta ahora el Presidente, que se encuentra de gira por Japón y China, no ha hablado con la prensa ni se ha referido a la controversia.

Elecciones presidenciales

En otro tema, el sondeo de opinión dio a conocer que la candidata del bloque opositor Chile Vamos, Evelyn Matthei, sigue liderando el ranking de intención de voto, eso sí, consignando una baja del 22% al 20% en la última semana.

A la exalcaldesa de Providencia le secunda el líder republicano José Antonio Kast, que subió al 14%, y luego se posiciona la exministra del Interior, Carolina Tohá (apoyada por el PPD-PR-PL-PS), que llegó al 12%.

En tanto, el diputado libertario Johannes Kaiser evidencia un desplome del 10% al 6%, mismo porcentaje que no ha variado en siete días para su par y candidato del Frente Amplio, Gonzalo Winter.

De igual modo, la exministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC), cayó del 6% al 4%, cifra que también consigna el aspirante del PDG, Franco Parisi.

A pesar de lo anterior, la mayoría de los encuestados no se inclinó por alguna de las opciones o se declara indeciso, cifra que subió del 23% al 28% en los últimos siete días.

La encuesta también develó que Matthei (51%) y Kast (40%) evidenciaron un descenso en su imagen positiva en el último mes. Pese a ello, encabezan el listado. Luego, se posicionan Tohá (37%) y Winter (36%), que registran un aumento.

Escenarios segunda vuelta

En escenarios de segunda vuelta, Matthei se impondría en todos , superando a Kast por 14 puntos (44% vs 30%), a Tohá por 26 puntos (53% vs 27%), a Kaiser por 27 puntos (48% vs 21%), a Jara por 30 puntos (54% vs 24%), a Winter por 32 puntos (55% vs 23%) y a Parisi por 24 puntos (48% vs 24%).

De igual modo, el sondeo proyecta que Tohá perdería frente a Kast (38% vs 42%) pero vencería a Kaiser (41% vs 37%).

Comisión por la Paz y el Entendimiento

A diferencia de la semana pasada, un 32% de los consultados piensa que la Comisión por la Paz y el Entendimiento, que busca dar salida al conflicto mapuche en la Macrozona Sur del país, ayudará mucho a la resolución del problema, 11 puntos porcentuales más que la semana pasada. Pese a ello, un 42% todavía cree que la instancia aportará poco o nada.

A su vez, 51% opina que el conflicto en esa zona se debe enfrentar con diálogo político y las recomendaciones de la Comisión.