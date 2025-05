ProCultura: La Moneda asegura que Boric no tiene “nada que esconder” y evita comentar acusación del FA por “espionaje político”

En medio de la gira del Presidente Gabriel Boric en Asia, el caso ProCultura volvió a remecer a La Moneda. Luego de que se dieran a conocer conversaciones de sus involucrados -incluidos diálogos con el Mandatario- contenidas en la carpeta investigativa, y se revelara la sospecha del Ministerio Público de posibles aportes irregulares a la campaña presidencial del Jefe de Estado, el Ejecutivo y el oficialismo entraron en alerta.

En ese contexto, este domingo el Vicepresidente Álvaro Elizalde (PS) intervino públicamente fijando la postura de La Moneda ante la crisis.

“El Presidente Boric es una persona honesta, que siempre ha promovido la probidad y la justicia”, dijo. Y enfatizó que “en los últimos días ha habido una serie de trascendidos respecto a la investigación del caso, donde incluso se interceptó una conversación del Presidente con su médica. En esa conversación el Presidente señala literalmente que ‘no hay nada que esconder’”.

16 ABRIL 2025 EL MINISTRO DEL INTERIOR, ALVARO ELIZALDE. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

El Vicepresidente hizo referencia a una conversación, entre Boric y la siquiatra Josefina Huneeus, la exmujer de Alberto Larraín, el también siquiatra que era la cabeza de ProCultura.

A ese antecedente se sumaron los fundamentos que expuso el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta para interceptar las comunicaciones privadas de Boric. En esa solicitud, el persecutor dio cuenta de las sospechas de eventuales irregularidades en el financiamiento de la campaña de Boric. Pese a sus argumentos, el tribunal negó la petición asegurando que lo expuesto por Cooper no hace a Boric "merecedor de sospecha o reproche penal“.

Las palabras de Elizalde luego fueron secundadas por la ministra vocera (s) de gobierno, Aisén Etcheverry (FA). En conversación con Estado Nacional, de TVN, la secretaria de Estado aseguró que “el Presidente y el gobierno entero han estado permanentemente a disposición de entregar toda la información a la justicia, se ha reunido con los fiscales, incluso más allá de sus facultades constitucionales para responder al Congreso”.

La ministra (s) vocera Aisén Etcheverry realiza punto de prensa en el Palacio de la Moneda. Foto: Javier Salvo/Aton Chile.

Etcheverry, además, sostuvo que “puedo asegurar que no existe ningún vínculo entre las cercanías del Presidente con personas asociadas a esta fundación con lo que está ocurriendo con la adjudicación del proyecto, con lo que ocurrió, y que es objeto de esa investigación. Por supuesto que lo descartamos, el Presidente de la República, insisto, ni siquiera ha sido citado a declarar como testigo, es decir, no tiene absolutamente ningún vínculo”. Esta es la segunda vez que Etcheverry, con cierta incomodidad, se refiere al caso

La ministra, quien es militante del FA, evitó referirse a la acusación que el fin de semana hizo el partido del Presidente Boric, sobre que las interceptaciones, que también expusieron conversaciones del diputado Diego Ibáñez, responden a “una estrategia de espionaje con fines políticos”.

“Hay una discusión que es legítima, respecto de cómo el Poder Legislativo, los parlamentarios, pueden o no considerar que la Fiscalía está haciendo o no haciendo lo que corresponde. Al gobierno no le corresponde ni suscribirlo, ni no suscribirlo. El gobierno no puede comentar respecto de esas materias”, aseveró Etcheverry.

Quienes están al tanto del análisis que ha hecho La Moneda comentan que, por el momento, la arista que salpica a Boric la toman como un “flanco comunicacional, pero no penal”.

Esto debido a que previamente se hizo revisión de los registros de campaña del Mandatario y se sondeó con quienes estuvieron a cargo de los recursos en ese momento.

Además para el gobierno lo más relevante es la opinión del Juzgado de Garantía de Antofagasta. En Palacio comentan que las razones entregadas por el tribunal son una garantía de que el Ministerio Público no tiene nada de peso en contra del Mandatario, más allá de una serie de conversaciones telefónicas. En dos ocasiones el juzgado de Antofagasta estimó que “no se ha dado cuenta de hechos concretos” de los delitos que indaga Cooper y que podrían afectar al Jefe de Estado.

Por lo mismo es que, hasta el momento, Boric mantiene la calidad de “sujeto de interés” y no de imputado. Razón por la cual, por ahora, el Mandatario no tiene defensor acreditado en el sistema para que lo represente.

Candidatos oficialistas toman postura

El ruido que generaron los nuevos antecedentes del caso también fue abordado por los candidatos presidenciales del oficialismo.

“Que estemos los actores políticos haciendo especulaciones o suposiciones no es ningún aporte a la respuesta que lo que los ciudadanos quieren. Lo que tenemos que hacer es no interferir y apoyar para que la justicia de manera autónoma y haga las investigaciones y, ojalá, den resultado rápido”, dijo desde una actividad en El Bosque la abanderada del Socialismo Democrático, Carolina Tohá.

Su intervención marcó una clara distancia de la postura de los dirigentes del FA, quienes han criticado duramente al Ministerio Público, acusando incluso la existencia de un espionaje político por parte de Cooper.

Además, sobre la acusación de espionaje que hizo el FA, la abanderada reforzó que “lo que tenemos que hacer los actores políticos es apoyar que la justicia investigue sin interferencias y que ningún actor (...) busque desde su agenda, desde su punto de vista, marcar el punto. Hay que hacer que la justicia lo haga”.

02/05/2025 - CAROLINA TOHA, CANDIDATA PRESIDENCIAL - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Por su parte, Jeannette Jara, la candidata presidencial del Partido Comunista, apuntó directamente a los candidatos presidenciales de la derecha, asegurando que son ellos “quienes están inflando la idea de que hay financiamiento irregular de la política”.

“Están en una campaña presidencial que a veces les sale fácil decir tanta cosa que después termina no siendo verdad, pero instalan dudas, siembran polémicas y finalmente desprestigian a la política", declaró Jara.

En ese sentido, la abanderada del PC respaldó al Presidente Boric, afirmando que “es una persona honesta, yo confío en él”. “Yo pediría un poquito más de prudencia, dejar que las investigaciones se lleven adelante”, sentenció la exministra.

Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

El presidente del PC, Lautaro Carmona, fue un paso más allá. En entrevista con la Radio Nuevo Mundo, el timonel advirtió que “ya estamos superando la barrera. (...). El impacto que tiene el aparato o la actividad judicial en la política es casi un activismo judicial que sabe perfectamente que va trascendiendo a afectar la política”.

El sábado, el abanderado del Frente Amplio, Gonzalo Winter, afirmó que las filtraciones del caso no “muestran relación alguna con la comisión de algún delito”.

Su jefa de campaña, Gael Yeomans (FA), se sumó a la postura de La Moneda. “Me voy a remitir a las mismas palabras del Presidente. El Presidente ha sido súper honesto y se ha puesto a disposición de la justicia, ha ido a declarar cuando corresponde. En eso no hay nada que ocultar. El Presidente tiene las manos limpias en ese sentido. No dudo de su disposición ante la justicia y que se aclare esta situación”, dijo este domingo en el programa Estado Nacional de TVN.

Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

En tanto, Jaime Mulet, la carta de la Federación Regionalista Verde Social, remarcó que “como dijo el Presidente, se debe seguir hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga (...). Tiene que investigarse y yo confío en que actúen las instituciones. Caiga quien caiga, sin arreglines”.

Las declaraciones del Ejecutivo no satisficieron a la oposición. Kast, quien es el candidato presidencial del Partido Republicano, publicó en X que “el Presidente Boric tiene que suspender su gira internacional y regresar a Chile. Hoy, la situación judicial en la que está involucrado el Presidente pone en riesgo la honorabilidad y seguridad de nuestro país”.

Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

A eso se suma que, desde las bancadas parlamentarias de Chile Vamos, solicitaron a la Cámara realizar una sesión especial que permita abordar los posibles casos de financiamiento irregular de la política y corrupción de las instituciones públicas.