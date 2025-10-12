Cadem: Jara se mantiene líder de la primera vuelta y sube a 28% seguida por Kast con 23%

A poco más de un mes de las elecciones presidenciales del domingo 16 de noviembre, la más reciente encuesta Plaza Pública, que realiza Cadem revela un escenario político que comienza a perfilar posibles tendencias en la carrera hacia La Moneda.

El sondeo correspondiente a la segunda semana de octubre muestra un fortalecimiento de la candidatura oficialista de Jeannette Jara, quien amplía su ventaja en primera vuelta, mientras que José Antonio Kast se mantiene como su principal contendor y la brecha entre ambos se estabiliza.

La exministra del Trabajo y candidata de la centroizquierda subió a 28% de intención de voto en primera vuelta, un punto más que la semana anterior. En segundo lugar, se mantiene el líder republicano con un 23%, lo que refleja una brecha de 5 puntos en favor de la carta oficialista.

Más atrás les siguen la abanderada de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei con 14%; el diputado libertario Johannes Kaiser con 11%; el líder del PDG, Franco Parisi con 10%; el aspirante independiente Harold Mayne-Nicholls con 3%; la carta progresista Marco Enríquez-Ominami y el profesor Eduardo Artés, ambos con 1%. Asimismo, un 9% no votaría, no sabe o no responde.

En base 100, si la elección presidencial fuese el próximo domingo, un 31% votaría por Jara, un 25% lo haría por Kast, un 16% por Matthei, un 12% por Kaiser, un 11% por Parisi, un 3% por Mayne-Nicholls, un 1% por Enríquez-Ominami y un 1% por Artés.

Pese a ello, en segunda vuelta, Kast superaría a Jara por 11 puntos porcentuales (47% vs 36%), mientras Matthei la derrotaría por 12 puntos (46% vs 34%).

Además, Kast vencería a Matthei por 8 puntos (38% vs 30%). Parisi se impondría a Jara por 4 puntos (40% vs 36%) y Kaiser empataría con la abanderada oficialista (39% vs 39%).

El sondeo también consultó quién creen los encuestados que será el próximo Presidente, independientemente de sus preferencias. En este ítem, un 38% proyecta a Kast como ganador, mientras que un 32% se inclina por Jara, ambos bajando dos puntos respecto a la semana anterior.

Expectativas positivas a futuro

Por otra parte, el sondeo de opinión indica que la aprobación del Presidente Gabriel Boric subió a un 36%, mientras que su desaprobación bajó a 61%, 2 puntos menos que la semana pasada.

Finalmente, las expectativas positivas sobre el futuro del país aumentan a 53%, evidenciando un alza de 4 puntos respecto a la última medición, lo que representa el nivel más alto desde marzo del 2022.

También mejora la percepción de que Chile va por buen camino (de 41% a 43%), la evaluación económica personal y familiar, que llega a 67% (4 puntos más), y las expectativas positivas de consumo que suben a 45% (3 puntos más).