Caídas de árboles y cortes de luz: los efectos de las precipitaciones en el país

Durante la tarde de este viernes, se han registrado fuertes ráfagas de viento y precipitaciones en diferentes puntos del país, generando caída de ramas, árboles y cortes de luz.

Desde Transporte Informa, en sus distintas cuentas regionales, han dado cuenta de situaciones que han afectado al país. Incluso llamaron a la precaución por los cortes de energía que afectan a los semáforos.

En la región Metropolitana se reportó la caída de un árbol de gran altura. De acuerdo a las imágenes, el tronco se desprendió de su base y cayó sobre dos automóviles en avenida Irarrázabal, cerca de calle Marchant Pereira.

Mientras que en avenida Matta con Lira, existió restricción de tránsito y de acera peatonal debido a caída de árbol hacia la calzada. Otro reportado fue en avenida Francisco Bilbao con avenida Salvador en Providencia, donde existió ocupación de pistas.

Por su parte, en la región de Valparaíso, se reportaron anegamientos de pasos bajo nivel, y de calles principales. Tal es el caso de la bifurcación de avenida Valparaíso y calle Limache, frente a terminal de buses de Viña del Mar.

Otro es el Paso Bajo Nivel Gómez Carreño, comuna de Quilpué, que se mantiene inhabilitado para tránsito vehicular por anegamiento de vías.

En otras regiones del país, han reportado que las precipitaciones toman fuerza y las ráfagas de viento mueven árboles y cables de luz. Así lo reportan usuarios en las redes sociales:

🔴A esta hora nos reportan y nos envían imágenes por fuerte viento en varios sectores de la Región Metropolitana como también caída de árboles @biobio @chile_accidente @Louisvasquez23 @Pabl0Manzanares pic.twitter.com/gZrnjK9Fqi — IEC-180 CONTROL STGO (@fdo2000) September 26, 2025

🌧️ En esta hora, ya precipita en el sur de la región de Coquimbo. https://t.co/FwRLjkQa4C — Red Geocientífica de Chile (@RedGeoChile) September 26, 2025

Cortes de luz

Desde la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, reportan que en las regiones afectadas por las precipitaciones y ráfagas de vientos -y que además tienen aviso por tormentas eléctricas- existen 48.920 clientes sin suministro.

En específico, hasta las 14.00 horas reportaban que en la Región Metropolitana hay 16.000, le siguen Coquimbo, 14.337; Los Lagos, 7.588; La Araucanía, 5.001; Valparaíso, 2.990; Biobío, 1.735; O’Higgins, 897; Maule, 425, y Los Ríos con 372.