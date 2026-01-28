Cámara de Diputados aprueba Ley de Titularidad Docente y queda lista para ser promulgada

Durante la jornada de este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó con 119 votos a favor y cuatro abstenciones la Ley de Titularidad Docente, la que permitirá a los profesores que sean parte del sistema público y posean contrato a plazo fijo, acceder a un cargo permanente de manera automática.

Con esta iniciativa, que quedó lista para su promulgación, los docentes beneficiados pasarán de tener un contrato que se renueva cada año a tener un cargo de forma permanente, es decir, de planta .

El texto establece como requisito haberse desempeñado, bajo un mismo sostenedor, por un periodo de cuatro años continuos (o discontinuos en un tramo de 6 años).

Cabe destacar que, a diferencia de años anteriores, donde se exigía un mínimo de 20 horas para obtener este beneficio, esta ley no exige un horario mínimo.

La discusión

La iniciativa fue ingresada por el Ministerio de Educación, en agosto de 2025, como parte de los acuerdos de la “agenda corta” pactada con el Colegio de Profesores para dar respuesta a las movilizaciones gremiales.

Tras su discusión en la comisión de Educación, donde se detallaron los requisitos de antigüedad y fue aprobada por unanimidad, pasó a la Cámara el 28 de octubre pasado, ingresando al Senado un mes después con suma urgencia.

Así, este martes 27 de enero se aprobó en el Senado y esta jornada finalizó su tramitación, con la aprobación en la Cámara Baja, finalizando su tercer trámite constitucional y siendo despachada para su promulgación.

La votación contó con el apoyo de una amplia mayoría y registró solo cuatro abstenciones: las de los diputados Johannes Káiser (PNL), Cristián Labbé (PNL), Leonidas Romero (PNL) y Cristobal Urruticoichea (republicano)