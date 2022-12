Con apoyos oficialistas y de oposición: Congreso aprueba prorrogar el estado de excepción en la Macrozona Sur

El Congreso Nacional dio luz verde este lunes a una nueva solicitud del gobierno para extender por 15 días el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en la Macrozona Sur.

Se trata de la decimotercera prórroga solicitada por La Moneda al Parlamento, la cual fue respaldada por el Senado con 24 votos a favor, seis en contra y tres abstenciones.

Previamente, la Cámara de Diputados había visado la medida con 86 votos a favor, 20 en contra y seis abstenciones.

La renovación contó con un apoyo transversal de los parlamentarios presentes en ambas sesiones. Sin embargo, tal como en otras ocasiones, también se registraron desmarques oficialistas y rechazos por parte de la oposición.

El estado de emergencia, que permite el despliegue de las Fuerzas Armadas, fue decretado el 16 de mayo por el gobierno del Presidente Gabriel Boric en la Región de La Araucanía y las provincias de Arauco y del Biobío, de la Región del Biobío.

Actualmente, rige una duodécima prórroga que vence este lunes 12 de diciembre -según el oficio del Ejecutivo-, pero con la aprobación de ambas corporaciones se extenderá por otros 15 días, hasta el 27 de este mes.

Ministra Tohá: “El estado de excepción es un puente para recuperar el normal funcionamiento”

Durante la sesión en la Cámara Baja estuvieron presentes las ministras del Interior, Carolina Tohá, de Defensa, Maya Fernández y de la Secretaría General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte.

La jefa de gabinete realizó una intervención para referirse a la aplicación del estado de excepción y afirmó que si bien es una herramienta que sirve para establecer una cierta normalidad, insistió en que no resuelve todos los problemas.

“Al escuchar las intervenciones (de diputados), algunas de ellas parecen sugerir que el estado de excepción no es la solución que esperaban, no da los resultados o sigue habiendo atentados a pesar del estado de excepción. Mientras, otra parte de la Sala plantea la necesidad de extender el estado de excepción a otros puntos del país donde hay problemas de seguridad”, comenzó diciendo Tohá.

“La verdad es que de este mismo debate se desprende lo que pensamos como Ejecutivo en el sentido de que el estado de excepción sirve, pero no sirve para todo y no resuelve todos los problemas. Puede ayudar a contener cierto tipo de situaciones de descontrol, no cualquier tipo de situaciones de descontrol y hasta un cierto límite”, complementó.

En ese marco, aclaró que “se pueden lograr soluciones más definitivas con otro tipo de instrumento” y remarcó que “el estado de excepción es un puente para recuperar el normal funcionamiento, especialmente de las instituciones que permanentemente se tienen que hace cargo de la seguridad”.

La sesión en la Cámara de Diputados también estuvo marcada por solicitudes de parlamentarios para aplicar el estado de excepción en la Macrozona Norte frente a la crisis migratoria. Las mismas peticiones se repitieron en la Cámara Alta de parte de los senadores.

Frente a ello, Tohá destacó el viaje del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien durante el fin de semana visitó la región de Arica, y aseguró que como gobierno “tenemos preocupación de lo que viene en las próximas semanas y meses”.

Gira de Boric a región de Tarapacá y “estado de emergencia más suave”

Además, anunció que durante esta semana se movilizará hasta Arica, mientras que reveló que el próximo viaje del Presidente Gabriel Boric será a la región de Tarapacá.

Sumado a lo anterior, informó que “se han acordado una serie de medidas de refuerzo, vamos a poner más puntos de vigilancia en la frontera, vamos a reforzar policial y militarmente la presencia que tenemos ahí, vamos a apoyar también con cámaras térmicas”.

Asimismo, anunció que “el Ejecutivo tiene ya lista una indicación al proyecto de infraestructura crítica, donde lo que vamos a hacer en lugar de transformar infraestructura crítica en una especie de estado de emergencia, digamos, más suave, tener una legislación propiamente dedicada a proteger la infraestructura crítica”.