SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Cámara despacha al Senado reforma a Gendarmería que terminará con asociaciones de funcionarios

    El mensaje del Ejecutivo pasó con éxito su primer trámite constitucional. Los diputados tardaron solo dos semanas en visarlo para enviarlo a la Cámara Alta. La modificación constitucional traslada la entidad penitenciaria hacia el Ministerio de Seguridad Pública.

    Por 
    María Catalina Batarce
     
    Nicolás Quiñones

    La tarde de este lunes, la Cámara de Diputados aprobó con 88 votos a favor, 16 en contra y 14 abstenciones la reforma constitucional que incorpora a Gendarmería dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, y que establece explícitamente la supresión de las asociaciones de funcionarios. Ahora, el proyecto deberá ser analizado por el Senado.

    El trámite en la Cámara se hizo de manera exprés, ya que el mensaje ingresó el 5 de enero. Esto fue posible debido a que el proyecto cuenta con un apoyo político transversal. Incluso el asunto fue tratado entre el Presidente Gabriel Boric y el futuro mandatario, José Antonio Kast.

    La aprobación del mensaje que traslada la institución penitenciaria desde el Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad Pública se dio pese a la campaña que desplegaron dirigentes de diferentes asociaciones de gendarmes, que han mostrado una fuerte resistencia a que la iniciativa avance.

    Según han transmitido desde los gremios de gendarmes, esta reforma no resolvería los problemas de fondo que enfrenta la institución, ni el hacinamiento, ni los dilemas de inseguridad, ni los de corrupción.

    “Los gremios no somos el problema. Aquí hay un problema estructural del mando”, comentó a inicios de enero a este medio el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), José Carrasco. Otros dirigentes, en privado, han manifestado que disolver los gremios no es garantía de nada y que los efectivos quedarán en absoluta indefensión. Para las voces más críticas, se plantea desde el mundo sindical de Gendarmería, se debe apuntar a que la línea de mando sea más efectiva.

    Pese a que la Cámara visó el proyecto, hubo reparos en las disposiciones transitorias. De esta manera hubo algunas normas de ese acápite que fueron rechazadas.

    Los ejes de la reforma

    La modificación más importante que incorpora la reforma, según se precisa en el mensaje del Ejecutivo, corresponde a la que se realizaría al artículo 101, para integrar a Gendarmería dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, las que dependen del Ministerio de Seguridad Pública.

    Asimismo, considerando que las labores de reinserción que hasta ahora desarrolla Gendarmería pasarán a manos de un nuevo servicio que seguirá dependiendo del Ministerio de Justicia, la reforma también incorpora dos disposiciones transitorias.

    La primera establece un plazo de doce meses contados desde la publicación de la reforma, para que el Presidente de la República envíe al Congreso un proyecto de ley para crear el servicio especializado en la reinserción social de las personas privadas de libertad.

    Asimismo, se indica que mientras no se dicte la ley que cree dicho servicio, y únicamente durante el período transitorio, Gendarmería continuará desarrollando esa función. En ese intertanto, el Ministerio de Justicia mantendrá la prerrogativa relativa a la formulación de políticas, planes y programas en materia de reinserción social que deberá seguir Gendarmería.

    De igual forma, el mensaje hace referencia explícita al fin de las asociaciones de funcionarios. Se estipula que, considerando que el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad se encuentra excluido del ámbito de aplicación de la Ley N° 19.296 -que establece normas sobre asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado, y que le está vedada la pertenencia a organizaciones sindicales-, los funcionarios de Gendarmería también estarán sujetos a ese estatuto.

    Así, se establece que las asociaciones de funcionarios de Gendarmería “quedarán disueltas de pleno derecho, debiendo su liquidación efectuarse conforme a lo dispuesto en la ley bajo la cual se hubieren constituido”.

    Según han destacado desde el gobierno, esta iniciativa va en línea con un conjunto de reformas legales impulsadas en los últimos años “orientadas a equiparar progresivamente el tratamiento normativo de Gendarmería de Chile al de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública”.

    Más sobre:GendarmeríaCámara de DiputadosCongresoSenado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    En cita en La Moneda: Boric y Kast acuerdan trabajo conjunto para enfrentar la catástrofe

    Incendios suman 19 fallecidos, 1.533 damnificados, 352 viviendas destruidas y 630 albergados

    Lirquén, la zona cero de los incendios: el golpe mortal de “Trinitarias”

    Seguridad, el último nudo de Kast en antesala del anuncio de su gabinete

    “El disruptor en jefe”: La realpolitik de Trump se apodera del Foro de Davos

    Presidente del Colegio Veterinario: “El vínculo hoy con los animales es importante, muchos se devuelven a buscarlos durante la emergencia y otros ni siquiera quieren salir por no dejarlos abandonados”

    Lo más leído

    1.
    Las nuevas águilas del Nido

    Las nuevas águilas del Nido

    2.
    “Me quería quitar la plata de mi pensión”: el testimonio del adulto mayor que defendió Julia Chuñil antes de morir

    “Me quería quitar la plata de mi pensión”: el testimonio del adulto mayor que defendió Julia Chuñil antes de morir

    3.
    EE.UU. anuncia asistencia a Chile para enfrentar incendios en Ñuble y Biobío

    EE.UU. anuncia asistencia a Chile para enfrentar incendios en Ñuble y Biobío

    4.
    Revisa lo que sucedió las primeras jornadas de incendios forestales que afectaron a las regiones de Ñuble y Biobío

    Revisa lo que sucedió las primeras jornadas de incendios forestales que afectaron a las regiones de Ñuble y Biobío

    5.
    Quién es May Chomali, la carta que encabeza la carrera para llegar al Ministerio de Salud

    Quién es May Chomali, la carta que encabeza la carrera para llegar al Ministerio de Salud

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    La llegada del “Ozempic chileno”: cómo es Selfix, la semaglutida a menor precio que comenzará a venderse en el país

    La llegada del “Ozempic chileno”: cómo es Selfix, la semaglutida a menor precio que comenzará a venderse en el país

    Google publica mapa de los incendios forestales en “tiempo real”

    Google publica mapa de los incendios forestales en “tiempo real”

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales

    Servicios

    Confirman aplicación de la Ficha Básica de Emergencia: ¿En qué consiste la FIBE?

    Confirman aplicación de la Ficha Básica de Emergencia: ¿En qué consiste la FIBE?

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Sevilla en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Sevilla en TV y streaming

    Anuncian aumento de beneficios del Seguro de Cesantía para Ñuble y Biobío: también disminuyen requisitos

    Anuncian aumento de beneficios del Seguro de Cesantía para Ñuble y Biobío: también disminuyen requisitos

    En cita en La Moneda: Boric y Kast acuerdan trabajo conjunto para enfrentar la catástrofe
    Chile

    En cita en La Moneda: Boric y Kast acuerdan trabajo conjunto para enfrentar la catástrofe

    Incendios suman 19 fallecidos, 1.533 damnificados, 352 viviendas destruidas y 630 albergados

    Lirquén, la zona cero de los incendios: el golpe mortal de “Trinitarias”

    Director de Fonasa responde a senadores por licitación de MCC: “Nosotros no damos esto por fracasado, al contrario”
    Negocios

    Director de Fonasa responde a senadores por licitación de MCC: “Nosotros no damos esto por fracasado, al contrario”

    Incendios ponen más presión a las arcas fiscales 2026 y enredan discusión sobre el reajuste

    Las razones que dio CLC para su nuevo aumento de capital: cerrar etapa de estabilización financiera y ejecutar el proyecto estratégico

    El hábito que redujo el riesgo de padecer demencia a casi la mitad, según un reciente estudio
    Tendencias

    El hábito que redujo el riesgo de padecer demencia a casi la mitad, según un reciente estudio

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    En vivo: Christian Garin se enfrenta en la primera ronda del Abierto de Australia ante Luciano Darderi
    El Deportivo

    En vivo: Christian Garin se enfrenta en la primera ronda del Abierto de Australia ante Luciano Darderi

    Sin Alexis Sánchez y con Gabriel Suazo: Sevilla rescata un punto heroico en su lucha por alejarse del descenso

    ¿Alargue o penales? Cómo se jugará la Supercopa que reúne a la UC, Huachipato, Coquimbo y Limache en Viña del Mar

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes
    Finde

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Tom y Jerry aterrizan en los cines con su primera película ambientada en China
    Cultura y entretención

    Tom y Jerry aterrizan en los cines con su primera película ambientada en China

    El Caballero de los Siete Reinos: las interrogantes que dejó el debut de la nueva serie de Game of Thrones

    De Van Gogh a Nona Fernández: los estrenos de Centro GAM para 2026

    “El disruptor en jefe”: La realpolitik de Trump se apodera del Foro de Davos
    Mundo

    “El disruptor en jefe”: La realpolitik de Trump se apodera del Foro de Davos

    BlackRock: El mayor fondo de inversión del mundo que busca sumarse a la reconstrucción de Ucrania

    La trama tras los polémicos empresarios chinos que complica la permanencia en el poder del Presidente peruano

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar
    Paula

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”