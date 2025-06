Cámaras y control de acceso mediante huella digital: las medidas que el municipio de Santiago busca implementar en colegios

La mañana de este viernes, se registraron a encapuchados y overoles blancos atacando un bus de transporte público en las inmediaciones del Internado Nacional Barros Arana (INBA), por ello la Municipalidad de Santiago anunció que buscará implementar medidas extra de seguridad al interior del establecimiento.

Ante los incidentes, el alcalde Mario Desbordes, anunció la presentación de una querella contra quienes resulten responsables de los graves incidentes ocurridos y donde un estudiante resultó herido y el rector del establecimiento fue agredido, aunque no sufrió lesiones.

“Nos estamos querellando, pero no esas querellas por cumplir, vamos a perseguir esto penalmente, porque aquí no se trata de ley Aula Segura solamente, no son estudiantes desordenados, aquí lo que tenemos son delincuentes. La Fiscalía Centro Norte está investigando lo que pasó el año pasado y ojalá tengamos resultados pronto”, aseguró el jefe comunal, quien llegó hasta el liceo luego de ocurridos los hechos.

Medidas de control

Desbordes recordó que estos hechos no son aislados, y no ocurren solo en INBA, sino que también en el Instituto Nacional. Por ello, y con el fin de impedir el ingreso de personas ajenas a los recintos el municipio ha comenzado a implementar medidas de control de acceso.

Estas medidas ya están pensadas para el Instituto Nacional, y el alcalde adelantó que se están evaluando acciones similares para el INBA. “Vamos a implementar medidas de seguridad en el interior, lo mismo que estamos haciendo en el Instituto Nacional, en conjunto con toda la comunidad”, expresó.

“Ahí se ha trabajado con los profesores, con la rectora, con los estudiantes; el lunes tuvimos una asamblea donde se escuchó a todo el mundo”, añadió.

“Los estudiantes se oponen a que haya cámaras en el interior, en los espacios comunes. Yo no estoy de acuerdo con esa oposición. En los espacios comunes nadie debería tener susto de una cámara de seguridad. Vamos a implementar aquí también en el INBA lo que podamos, con los recursos que tenemos ”.

Dentro de las medidas que se están evaluando para reforzar la seguridad se incluyen cámaras de vigilancia, control de acceso mediante huella digital y la solicitud de cédula de identidad a quienes ingresen al recinto . “Estamos discutiendo con la asamblea de estudiantes”, dijo el alcalde.

Pese al actual déficit financiero que enfrenta el municipio, Desbordes explicó que se han realizado esfuerzos importantes para abordar estas situaciones. “Le hemos planteado al ministro Cataldo, de Educación, y a la subsecretaria que nos hagan un anticipo de subvención mucho mayor que el que nos plantean, para enfrentar el déficit este año. Hasta ahora el municipio ha corrido con el gasto. En el Instituto Nacional se contrataron nuevos inspectores de patio, lo que significó un aumento del 30%”, detalló.