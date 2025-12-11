VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    Camila Merino y Ley de Seguridad Municipal: “Ahora nuestros patrulleros podrán detener sin que los carabineros estén presentes”

    La autoridad comunal destaca que la nueva normativa permite además que los inspectores municipales tengan atribuciones para atacar las incivilidades y entrega protección y estabilidad a los patrulleros. “Lo clave es que el reglamento se haga rápido y no nos demoremos años en ejecutarlo”, agrega.

    José Carvajal VegaPor 
    José Carvajal Vega
    Andres Perez

    Más de dos años tardó la discusión y tramitación en el Congreso de la nueva Ley de Seguridad Municipal, la cual fue aprobada este martes, en tercer trámite constitucional, por la Cámara. La nueva legislación entregará una nueva serie de funciones a los inspectores de seguridad municipal, medidas de protección, facultades y obligaciones.

    Cuando la iniciativa pasó de la Cámara al Senado, según fuentes del Poder Legislativo, llegó con muchas deficiencias. En ese momento la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino (Evópoli), se activó y junto a senadores como Manuel José Ossandón y el asesor de la bancada de senadores de RN, Ronald von der Weth, trabajó agregando varias enmiendas para robustecer esta ley.

    Así, por ejemplo, se añadieron nuevas funciones como la coordinación intercomunal, integración de datos con las policías y Ministerio Público, fiscalización y comiso del comercio ambulante.

    “Nosotros tenemos una experiencia grande porque tenemos un área de seguridad bien consolidada. Cuando vimos el proyecto que se estaba discutiendo en el Senado, quedamos muy preocupados porque en un principio se limitaba nuestro actuar en flagrancia y eso hoy día es clave. Nosotros tenemos una tasa de detención en flagrancia que es el triple del promedio de la Región Metropolitana”, afirma la jefa comunal.

    ¿Cómo calificaría la ley que finalmente se despachó?

    Estamos contentos porque esta es una demanda de hace mucho tiempo de los municipios, de tener una Ley de Seguridad Municipal. Nosotros hacemos un rol muy importante para que nuestros vecinos estén más seguros y era muy relevante que esto estuviera en una ley donde también se formalizaran las atribuciones que ya tenemos y también se diera más protección a los inspectores.

    ¿Qué es lo más relevante, a su juicio, de esta nueva ley?

    Lo primero es la detención en flagrancia, está regulada y aceptada como una actividad. Ahora nuestros patrulleros podrán detener sin que los carabineros estén presentes. Yo creo que eso es clave. Después, nos permite tener cierto control de las incivilidades. Hoy día era como raro, podíamos actuar con los delincuentes, pero no podíamos controlar las incivilidades. Por ejemplo, ahora se van a permitir los decomisos en lo que es comercio ambulante, y eso hacía que se destinaran carabineros a esa tarea, siendo que lo podían tomar funcionarios municipales.

    ¿Esta es una ley que llega tarde?

    Siempre nos habría gustado que esto hubiera sido antes, pero creo que fue mejor darnos los tiempos para que saliera una buena ley. Aquí, para nosotros era clave tener la posibilidad de detener en flagrancia. Lo otro que también es positivo es la posibilidad de contratar a los inspectores a través del Código del Trabajo.

    ¿Por qué?

    La mayoría de los municipios tenemos plantas y hay mucho personal de contrata que ya está al límite y es imposible poder seguir contratando. Y esto les da una salida a muchos municipios que no tenían una dirección de seguridad en sus plantas que van a poder contratarlos con el Código del Trabajo. Lo otro que les da más protección a los patrulleros, que yo creo que es muy relevante. Nosotros hemos tenido ataques a nuestros patrulleros y hoy día los que agreden a los patrulleros van a tener penas mayores. Y eso obviamente va a hacer que los delincuentes piensen dos veces más si agreden o no a un patrullero.

    Andres Perez

    Varias atribuciones de la ley necesitan que se promulguen reglamentos, ¿qué le parece eso?

    En muchos casos hay frustración a veces en los municipios, porque se hacen anuncios de que hay leyes y después los reglamentos no se hacen. Espero que el nuevo gobierno se apure con los reglamentos, porque eso es muy relevante para poder sacarle provecho a esta ley de verdad. Para tener todos los beneficios de esta ley es importante que los reglamentos se hagan como corresponde. Ahora lo clave es que el reglamento se haga rápido y no nos demoremos años en ejecutarlo.

    ¿Qué espera de esa normativa? Porque al fin y al cabo también es un reglamento que va a poder regular, por ejemplo, el uso de las taser...

    Bueno, las taser se ocupan en muchos países. Es una herramienta fácil de usar y creo que va a ayudar a nuestros patrulleros, que tienen que ser bien capacitados, a estar más protegidos. Siempre la nueva tecnología, lo que esté disponible, nosotros lo vamos a ir incorporando claramente con la capacitación necesaria y con el reglamento de su uso. Hay que hacer las cosas bien, pero no hay que negarse a ocupar la tecnología que hoy día hay disponible.

    ¿Cree que se abre un riesgo por el uso de la fuerza en los funcionarios municipales, considerando estas nuevas atribuciones y que no son policías?

    Con esta nueva ley claramente los funcionarios municipales que están encargados de la seguridad están más protegidos que antes, porque hoy día ellos en terreno estaban cooperando con Carabineros en la seguridad, deteniendo en flagrancia. Hoy día hay una ley que respalda su actuar y además tienen la protección con estas penas mayores a los que agregan a los funcionarios municipales, con la posibilidad de tener seguro de vida, entre otras cosas.

    ¿Considera que faltó algo en la nueva ley?

    Todavía queda al debe el tema de los recursos económicos para los municipios que tienen necesidades. Nosotros tenemos un presupuesto muy importante de seguridad, de más de 9.000 millones anuales que invertimos en seguridad, porque es lo que demandan nuestros vecinos, pero otros municipios no pueden darse ese lujo y ahí yo creo que tenemos que ver cómo se apoya a los municipios que lo necesitan.

