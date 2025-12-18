Camión de valores es incendiado en Puente Alto: conductor aún no ha sido ubicado

Santiago, 18 de diciembre 2025. El robo de un camion de valores es descubierto cuando bomberos acude a una emergencia por la quema de un vehiculo al interior de una desarmaduria ubicada en calle Bernardo O Higgins en la comuna de Puente Alto Laboratorio de Criminalistica de Carabineros realiza pericias en el lugar Diego Martin/Aton Chile

A eso de las 11.25 horas de este jueves, tres vigilantes de la empresa Prosegur advirtieron que el camión de valores en el que se transportaban había desaparecido junto a su conductor.

De acuerdo con lo relatado por Carabineros a Canal 13, durante la mañana los tres vigilantes descendieron del vehículo en un centro comercial ubicado en Puente Alto y luego se dirigieron hacia el interior del inmueble para retirar dinero y luego transportarlo, como es habitual.

Sin embargo, al regresar al estacionamiento notaron que no había rastro del vehículo ni del conductor que, por protocolo, debía permanecer resguardando el móvil.

En paralelo, testigos alertaron a Bomberos de un vehículo que estaba incendiándose al interior de otro recinto privado. Se trataba del camión de valores de la empresa Prosegur. Sin embargo, no había rastro del conductor.

De momento, sólo se han encontrado algunos billetes quemados. Según reportó Carabineros, el camión fue abierto con el método de oxicorte, pero aún no es seguro afirmar que a causa de ello parte del dinero se haya incendiado. Se desconoce también si fue el propio conductor quien se llevó el vehículo del estacionamiento o si fue inducido de manera violenta a hacerlo.