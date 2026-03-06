Camión se incendia en plena Autopista Central: Bomberos trabaja en controlar la emergencia
La emergencia se registró poco antes de las 7:00 de la mañana y obligó a interrumpir el tránsito en el lugar.
Un camión se prendió fuego durante la mañana de este viernes en plena Autopista Central en la comuna de San Miguel.
Los hechos se registraron a la altura del kilómetro 7, en el sector de Av. Lo Ovalle, poco antes de las 7:00 de la mañana, cuando por causas que se desconocen el vehículo se prendió fuego.
Al lugar llegó personal de Bomberos, quienes están trabajando en controlar la emergencia.
Según detalló Transporte Informa, a raíz del hecho se encuentra interrumpido el tránsito en el lugar desde El Parrón.
