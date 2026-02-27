Camión se incendió en la Ruta 5 en la comuna de San Bernardo: conductor logró escapar del vehículo

Un camión se incendió durante la mañana de este viernes en plena Ruta 5 en la comuna de San Bernardo.

Los hechos se registraron pasadas las 7:00 de la mañana en la intersección con avenida Las Acacias, cuando por causas que se investigan un camión tolva se prendió fuego.

Según informó Transporte Informa de la Región Metropolitana, al lugar llegó personal de Bomberos para trabajar en la emergencia, que provocó una interrupción del tránsito en el lugar.

De acuerdo a información preliminar entregada por Carabineros, el conductor del vehículo se percató de la emanación humo, aunque aún se desconocen las causas del hecho.

A raíz de la emergencia no resultaron personas lesionadas.