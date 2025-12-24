Cancelan alerta roja por incendio forestal en Litueche: fuego destruyó tres viviendas y forzó evacuación de 838 personas

El director regional de O’Higgins del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Marcelo Montecinos, informó la tarde de este miércoles que se decidió cancelar la alerta roja que estaba vigente por el incendio forestal denominado Central Rapel en Litueche.

El siniestro ha afectado una superficie preliminar cercana a las 700 hectáreas y destruyó tres viviendas.

Ante el avance de las llamas, durante este martes, se emitieron cuatro alertas de evacuación por el sistema de mensajería para teléfonos móviles y 838 personas debieron salir de la zona.

“Hoy, 24 de diciembre, a las 12.00 del día, se canceló la alerta roja declarada por este incendio forestal, el cual se encuentra en este momento con intensidad baja, sin peligro de avance. Sin embargo, existen unidades de Conaf, terrestres y aéreas, también Bomberos y brigadas forestales del Ejército, conteniendo el incendio forestal y trabajando arduamente para extinguirlo en el menor plazo posible”, explicó Montecinos.

La autoridad regional de Senapred llamó a los vecinos de Litueche a mantener la calma y “confiar en el trabajo profesional que están desarrollando estas instituciones”.