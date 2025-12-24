SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Cancelan alerta roja por incendio forestal en Litueche: fuego destruyó tres viviendas y forzó evacuación de 838 personas

    El siniestro no presenta peligro de avance. Brigadistas de Conaf, voluntarios de Bomberos y efectivos del Ejército siguen realizando trabajos para contener y extinguir el fuego.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Imagen referencial de archivo Municipalidad de Monte Patria

    El director regional de O’Higgins del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Marcelo Montecinos, informó la tarde de este miércoles que se decidió cancelar la alerta roja que estaba vigente por el incendio forestal denominado Central Rapel en Litueche.

    El siniestro ha afectado una superficie preliminar cercana a las 700 hectáreas y destruyó tres viviendas.

    Ante el avance de las llamas, durante este martes, se emitieron cuatro alertas de evacuación por el sistema de mensajería para teléfonos móviles y 838 personas debieron salir de la zona.

    “Hoy, 24 de diciembre, a las 12.00 del día, se canceló la alerta roja declarada por este incendio forestal, el cual se encuentra en este momento con intensidad baja, sin peligro de avance. Sin embargo, existen unidades de Conaf, terrestres y aéreas, también Bomberos y brigadas forestales del Ejército, conteniendo el incendio forestal y trabajando arduamente para extinguirlo en el menor plazo posible”, explicó Montecinos.

    La autoridad regional de Senapred llamó a los vecinos de Litueche a mantener la calma y “confiar en el trabajo profesional que están desarrollando estas instituciones”.

    Más sobre:EmergenciaIncendio forestalLituecheSenapredConafEjército

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Frustran fuga desde cárcel de Limache: encuentran excavación en sitio aledaño al penal

    Bolsonaro ingresa al hospital para una cirugía en medio de importante dispositivo de seguridad

    Vocera de Kast defiende rol de primera dama ante críticas de Karamanos y no cierra la puerta ministerial a Kaiser

    Gremio de la minería designa a Alejandro Canut de Bon como nuevo director en la estatal Enami

    Israel lanza una nueva batería de ataques contra el sur de Líbano a pesar del alto el fuego

    Indagan disparo de carabinero a presunta estafadora que habría intentado atropellarlo en Cerrillos

    Lo más leído

    1.
    “Parece todo un dilema el de Pía”: Irina Karamanos reflexiona ante retorno del rol de la primera dama en gobierno de Kast

    “Parece todo un dilema el de Pía”: Irina Karamanos reflexiona ante retorno del rol de la primera dama en gobierno de Kast

    2.
    Con luces de Navidad y en plena vía pública: Carabineros detecta “árbol” de marihuana de tres metros en San Bernardo

    Con luces de Navidad y en plena vía pública: Carabineros detecta “árbol” de marihuana de tres metros en San Bernardo

    3.
    Iba desde Bolivia a España: incautan carga de casi 20 toneladas de madera impregnada con cocaína en puerto de Arica

    Iba desde Bolivia a España: incautan carga de casi 20 toneladas de madera impregnada con cocaína en puerto de Arica

    4.
    Quién es quién en el numeroso árbol genealógico del clan Kast

    Quién es quién en el numeroso árbol genealógico del clan Kast

    5.
    “Resulta obligatoria”: Contraloría ordena al Minsal publicar íntegramente nuevo decreto GES tras divulgar un extracto

    “Resulta obligatoria”: Contraloría ordena al Minsal publicar íntegramente nuevo decreto GES tras divulgar un extracto

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 8 horas continuas con 30 °C: el calor extremo que vivirá la Región Metropolitana esta Navidad

    Hasta 8 horas continuas con 30 °C: el calor extremo que vivirá la Región Metropolitana esta Navidad

    Cómo es la vida del dictador derrocado Bashar al-Assad y su familia tras su salida de Siria

    Cómo es la vida del dictador derrocado Bashar al-Assad y su familia tras su salida de Siria

    El alimento que potencia tu sistema inmune como ningún otro, según un estudio

    El alimento que potencia tu sistema inmune como ningún otro, según un estudio

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    ¿Cómo cambiar un regalo? Sernac explica el funcionamiento de la garantía legal

    ¿Cómo cambiar un regalo? Sernac explica el funcionamiento de la garantía legal

    Rating del martes 23 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 23 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora cierran los supermercados y malls este miércoles 24 de diciembre

    A qué hora cierran los supermercados y malls este miércoles 24 de diciembre

    Frustran fuga desde cárcel de Limache: encuentran excavación en sitio aledaño al penal
    Chile

    Frustran fuga desde cárcel de Limache: encuentran excavación en sitio aledaño al penal

    Vocera de Kast defiende rol de primera dama ante críticas de Karamanos y no cierra la puerta ministerial a Kaiser

    Indagan disparo de carabinero a presunta estafadora que habría intentado atropellarlo en Cerrillos

    Gremio de la minería designa a Alejandro Canut de Bon como nuevo director en la estatal Enami
    Negocios

    Gremio de la minería designa a Alejandro Canut de Bon como nuevo director en la estatal Enami

    ¿Joaquín Villarino a Codelco?: “No cabe ninguna duda que es halagador (...) Estoy muy bien donde estoy”

    Tribunal ambiental acoge en parte reclamo de Walmart contra multa de la SMA por su centro de distribución

    La explosión de una bomba en Moscú provocó la muerte de 2 policías, días después del atentado contra un general de Rusia
    Tendencias

    La explosión de una bomba en Moscú provocó la muerte de 2 policías, días después del atentado contra un general de Rusia

    El alimento que potencia tu sistema inmune como ningún otro, según un estudio

    Qué se sabe del despliegue de tropas y aeronaves adicionales de EEUU en el Caribe

    Paqui Meneghini aborda su salida de O’Higgins mientras afina su llegada a la U
    El Deportivo

    Paqui Meneghini aborda su salida de O’Higgins mientras afina su llegada a la U

    Concepción entrega una lista de nueve jugadores que no seguirán en su retorno a Primera

    Nuevo golpe al LIV Golf de Joaquín Niemann: Brooks Koepka anuncia su salida del circuito y el PGA Tour le abre las puertas

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande
    Finde

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara

    Qué esperar de la decisiva segunda tanda del final de Stranger Things: ¿quiénes corren mayor peligro?
    Cultura y entretención

    Qué esperar de la decisiva segunda tanda del final de Stranger Things: ¿quiénes corren mayor peligro?

    Cómo Joe Pesci y Daniel Stern se transformaron en los villanos de Mi Pobre Angelito

    Mi Burrito Sabanero, la historia de un hit navideño con voz de niño (y por el que no ganó un peso)

    Bolsonaro ingresa al hospital para una cirugía en medio de importante dispositivo de seguridad
    Mundo

    Bolsonaro ingresa al hospital para una cirugía en medio de importante dispositivo de seguridad

    Israel lanza una nueva batería de ataques contra el sur de Líbano a pesar del alto el fuego

    Trump propone cancelar las licencias de televisión de las cadenas de EE.UU. que le son críticas

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés
    Paula

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años