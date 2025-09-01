SUSCRÍBETE
Nacional

Cancillería dona al Museo de la Memoria material de prensa de más de 40 países sobre el golpe de Estado

“La memoria fortalece la democracia y constituye una garantía fundamental de la no repetición del horror", manifestó el ministro Alberto van Klaveren.

José NavarretePor 
José Navarrete

El Ministerio de Relaciones Exteriores realizó una donación de registros escritos y audiovisuales de la cobertura prensa de más de 40 países sobre el golpe de Estado en Chile en 1973.

Se trata de material que fue recolectado por la División de Derechos Humanos de la Cancillería, con el apoyo de las embajadas de Chile en el exterior y del Archivo General Histórico.

La entrega se concretó mediante un convenio de colaboración firmado por el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, y la directora ejecutiva del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, María Fernanda García.

“Esta donación de documentos que nos hace la Cancillería chilena sobre el golpe de Estado en el año 73 y la documentación sobre exilio en las embajadas, es un aporte invaluable para la preservación de la memoria y la verdad sobre uno de los periodos más oscuros de nuestra historia”, destacó García.

La firma del convenio se realizó durante una ceremonia de conmemoración del 52º aniversario del golpe de Estado, realizada en la sede de la Cancillería en Santiago.

El objetivo del acto fue rendir un homenaje al rol que desempeñó la prensa en la denuncia de la ruptura del orden democrático y de las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura de Augusto Pinochet.

“Durante los años más oscuros, muchas y muchos periodistas en Chile fueron víctimas de la represión por cumplir con su deber: informar y decir la verdad. Numerosos profesionales arriesgaron sus vidas, fueron censurados, perseguidos, detenidos, torturados e incluso asesinados por ejercer con valentía y compromiso su vocación. Recordamos hoy, entre otros, a José Carrasco Tapia, detenido y ejecutado en 1986 por la CNI, y a Charles Horman, periodista estadounidense fusilado en el Estadio Nacional pocos días después del golpe”, expresó el canciller.

El ministro además destacó el rol que desempeñó la prensa extranjera, al constituirse en ocasiones en “el único canal para que el mundo conociera la magnitud de las violaciones a los derechos humanos en Chile”.

“En momentos en que en nuestro país se intentaba acallar toda voz crítica, la prensa extranjera se transformó en la voz de las víctimas y en una herramienta indispensable para activar la solidaridad internacional. Gracias a esas coberturas, Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y otras instancias multilaterales pudieron denunciar con fuerza los crímenes del régimen”, sostuvo el secretario de Estado.

En esa línea, manifestó que “el Estado de Chile reafirma su convicción de que las acciones de memoria no son solo un acto hacia el pasado, sino una responsabilidad del presente y un compromiso con el futuro”.

“La memoria fortalece la democracia y constituye una garantía fundamental de la no repetición del horror. Aunque a veces, como humanidad, nos cueste aprenderlo, en Chile repetimos con fuerza una frase que ya es parte de nuestra conciencia colectiva: nunca más”, enfatizó el titular del Minrel.

Más sobre:CancilleríaDD.HH.Museo de la Memoria

