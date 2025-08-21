Cancillería habilita números de emergencia para los familiares de hinchas que viajaron al partido en Argentina
Según informaron desde el ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, el número es "para brindar orientación y asistencia a familiares directos" de los hinchas.
El ministerio de Relaciones Exteriores de Chile dio a conocer dos números de emergencia para los familiares directos de los hinchas que asistieron al encuentro entre Independiente y Universidad de Chile en Argentina y que terminó con decenas de lesionados y detenidos.
Según dieron a conocer a través de la cuenta de X de la cancillería chilena, señalaron que “Tras la situación ocurrida en el partido entre U. de Chile e Independiente, el MInisterio de Relaciones Exteriores pone a disposición contactos de emergencia consular, para brindar orientación y asistencia a familiares directos de connacionales que asistieron al encuentro”.
Según señalaron los números son + 56 2 282 74576 y +56 2 282 74506. Además se habilitó un correo electrónico el cual es emergencia@consulado.gob.cl.
Cabe recordar que el Presidente Gabriel Boric instruyó que el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, viajara a Argentina para “acompañar personalmente a los heridos y revisar la situación de los detenidos”.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisionesOferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.