Cancillería habilita números de emergencia para los familiares de hinchas que viajaron al partido en Argentina

El ministerio de Relaciones Exteriores de Chile dio a conocer dos números de emergencia para los familiares directos de los hinchas que asistieron al encuentro entre Independiente y Universidad de Chile en Argentina y que terminó con decenas de lesionados y detenidos.

Según dieron a conocer a través de la cuenta de X de la cancillería chilena, señalaron que “Tras la situación ocurrida en el partido entre U. de Chile e Independiente, el MInisterio de Relaciones Exteriores pone a disposición contactos de emergencia consular, para brindar orientación y asistencia a familiares directos de connacionales que asistieron al encuentro”.

Según señalaron los números son + 56 2 282 74576 y +56 2 282 74506. Además se habilitó un correo electrónico el cual es emergencia@consulado.gob.cl.

Cabe recordar que el Presidente Gabriel Boric instruyó que el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, viajara a Argentina para “acompañar personalmente a los heridos y revisar la situación de los detenidos”.