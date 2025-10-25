Capturan a presunto autor de homicidio en La Serena: crimen ocurrió durante una riña

En la noche del viernes, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo al presunto autor de un homicidio perpetrado el pasado 29 de mayo en La Serena, Región de Coquimbo.

El subprefecto José Cáceres, jefe de la Brigada de Homicidios de La Serena, relató que el crimen tuvo lugar en el sector de Las Compañías. Fue allí que la víctima, un hombre chileno de 43 años, fue atacado con un arma cortante durante una riña presuntamente por el detenido, un sujeto de 31 años de nacionalidad chilena.

“Personal de esta brigada especializada, desarrolló el trabajo científico técnico junto a peritos del Laboratorio de Criminalística Regional por instrucción del Ministerio Público, y reúnen los medios de prueba que establecen la identidad del presunto autor de este homicidio”, detalló el subprefecto sobre las diligencias.

El sospechoso, según la policía civil, había permanecido oculto en domicilios de familiares. También era buscado por la justicia por una denuncia de acoso sexual que data del 24 de junio de este año.

Tras su detención, fue trasladado al complejo policial de Coquimbo y esta jornada será puesto a disposición del Juzgado de Garantía de La Serena.