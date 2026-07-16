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    Carabinero que recibió un disparo en la cabeza durante operativo por caso Naín permanece en riesgo vital tras cirugía

    El jefe técnico del Hospital Base de Valdivia, Vicente Schild, informó que el funcionario debió ser intervenido de urgencia por neurocirugía y permanece internado en la UCI con pronóstico reservado. El segundo uniformado, herido en el abdomen, evoluciona favorablemente y podría recibir el alta en las próximas horas.

    Por 
    Luis Cerda
    Carabineros del GOPE heridos fueron trasladados al Hospital Base de Valdivia.

    El Hospital Base de Valdivia entregó este martes un reporte sobre el estado de salud de los dos carabineros que resultaron heridos durante el operativo para detener a Carlos Esteban Cancino Tapia, alias “El Rana”, presunto autor material del homicidio del cabo segundo Eugenio Nain, ocurrido en 2020.

    El jefe técnico del recinto asistencial, el médico urgenciólogo Vicente Schild, confirmó que el cabo primero Marcos Cosme permanece en riesgo vital, luego de recibir un disparo en el cráneo durante el procedimiento policial.

    “El segundo funcionario ingresó con una herida de arma de fuego en el cráneo, con un traumatismo encéfalo craneano grave. Fue operado de urgencia por el equipo de neurocirugía y en estos momentos se encuentra haciendo su postoperatorio en la Unidad de Cuidados Intensivos”, explicó.

    El facultativo detalló que el funcionario “requirió múltiples transfusiones de derivados sanguíneos para su estabilización y se encuentra con un pronóstico reservado. Se encuentra en riesgo vital”.

    Respecto de una eventual derivación al Hospital de Carabineros en Santiago, Schild indicó que esa posibilidad aún no es viable debido a la gravedad del paciente. “Se va a mantener con manejo intensivo en la UCI de nuestro hospital y en las próximas horas se podrá reevaluar su condición”, sostuvo.

    El médico agregó que, si la evolución clínica lo permite, posteriormente podría concretarse el traslado al recinto asistencial institucional.

    “Una posibilidad, si se logra mantener estable, es que sea trasladado a Santiago para continuar manejo en el hospital institucional. De momento está recibiendo todos los cuidados que necesita nuestra institución”, indicó.

    En cuanto al segundo carabinero lesionado, el suboficial Roberto Canío, Schild informó que ingresó con una herida abdominal y que su evolución ha sido favorable.

    “El primer funcionario ingresó con una herida abdominal. Afortunadamente, en estos momentos se encuentra estable, está en observación y probablemente pueda ser dado de alta en las próximas horas”, señaló.

    El jefe técnico también destacó la respuesta del equipo médico del Hospital Base de Valdivia frente a la emergencia, asegurando que el recinto cuenta con la capacidad para atender este tipo de pacientes.

    “El hospital cuenta con todo lo necesario. Fue estabilizado rápidamente en la unidad de emergencia, recibió soporte transfusional desde el ingreso, luego fue trasladado a tomografía y directamente a pabellón para ser operado por el equipo de neurocirugía”, concluyó.

    Más sobre:CarabinerosValdiviaMarco CosmeRoberto Canío

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