Carabinero dispara a sujeto tras intento de agresión en Pudahuel: se encuentra en riesgo vital

Un hombre resultó baleado por Carabineros en la comuna de Pudahuel, tras intentar agredir a funcionarios de Carabineros, tras intentar evitar una fiscalización.

Los hechos iniciaron durante la mañana de este jueves en la comuna de Cerro Navia, donde Carabineros intentó realizar una fiscalización a un vehículo, el cual se dio a la fuga del lugar.

Según detalló el subcomisario Manuel Arévalo de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI, “Hay un seguimiento a un vehículo el cual colisiona acá en el pasaje que está a mi espalda, en el cual se produjo un altercado entre las personas que estaban dentro del vehículo y carabineros y actualmente se encuentra en materia de investigación las lesiones ocurridas dentro del mismo procedimiento“.

En cuanto al uso del arma por parte de Carabineros, según detallaron desde la PDI, está “en materia de investigación actualmente, pero se está determinando la efectividad de la legítima defensa para ver si comprobar o descartar la misma”.

Respecto al estado de salud del sujeto baleado, según informaron, este se encuentra en riesgo vital.