Carabinero herido de gravedad tras ataque de turba en la Alameda

Un funcionario de Carabineros resultó con lesiones de carácter reservado en una de sus piernas la noche de este miércoles, tras ser agredido en momentos en que el personal policial intentaba disolver una manifestación en el centro de Santiago.

Esto, en momentos en que el Presidente José Antonio Kast se preparaba en La Moneda para realizar su primer discurso a la ciudadanía tras asumir el mando.

Todo se registró cerca de las 20.20 horas, cuando personal policial que realizaba servicios preventivos en las cercanías de la Alameda con Portugal, fue atacado con elementos contundentes por una turba violenta de más de un centenar de sujetos, según señalaron desde la institución.

Agregaron que, debido a que la situación puso en peligro la integridad de los carabineros y la seguridad de las personas que se encontraban en el lugar, debieron hacer uso de sus armas de fuego de forma disuasiva para repeler el ataque, logrando dispersar a los agresores.

Durante el ataque, un uniformado -cuyo nombre no ha sido informado- resultó herido en una de sus piernas, por lo que fue trasladado al hospital institucional, donde se mantiene con lesiones de carácter reservado, estable dentro de su gravedad.

Al respecto, el teniente coronel Bernardo Leiva, de la Prefectura Santiago Central, señaló que “en el marco de los servicios preventivos del cambio de mando, personal de Tránsito que se encontraba en las inmediaciones de Alameda con Portugal, fue atacado de forma cobarde por un grupo violento de 100 sujetos, quienes lanzaron elementos contundentes al personal”.

Por instrucciones del Ministerio Público, el caso es investigado por personal del OS-9 y del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar).