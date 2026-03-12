SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Carabinero herido de gravedad tras ataque de turba en la Alameda

    El hecho se registró en la Alameda con Portugal, en momentos en que los uniformados intentaban disolver una manifestación.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Imagen referencial. Diego Martin

    Un funcionario de Carabineros resultó con lesiones de carácter reservado en una de sus piernas la noche de este miércoles, tras ser agredido en momentos en que el personal policial intentaba disolver una manifestación en el centro de Santiago.

    Esto, en momentos en que el Presidente José Antonio Kast se preparaba en La Moneda para realizar su primer discurso a la ciudadanía tras asumir el mando.

    Todo se registró cerca de las 20.20 horas, cuando personal policial que realizaba servicios preventivos en las cercanías de la Alameda con Portugal, fue atacado con elementos contundentes por una turba violenta de más de un centenar de sujetos, según señalaron desde la institución.

    Agregaron que, debido a que la situación puso en peligro la integridad de los carabineros y la seguridad de las personas que se encontraban en el lugar, debieron hacer uso de sus armas de fuego de forma disuasiva para repeler el ataque, logrando dispersar a los agresores.

    Durante el ataque, un uniformado -cuyo nombre no ha sido informado- resultó herido en una de sus piernas, por lo que fue trasladado al hospital institucional, donde se mantiene con lesiones de carácter reservado, estable dentro de su gravedad.

    Al respecto, el teniente coronel Bernardo Leiva, de la Prefectura Santiago Central, señaló que “en el marco de los servicios preventivos del cambio de mando, personal de Tránsito que se encontraba en las inmediaciones de Alameda con Portugal, fue atacado de forma cobarde por un grupo violento de 100 sujetos, quienes lanzaron elementos contundentes al personal”.

    Por instrucciones del Ministerio Público, el caso es investigado por personal del OS-9 y del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar).

    Más sobre:CarabinerosheridomanifestaciónturbaAlameda

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast asume la Presidencia de la República: llama a la unidad y se compromete a “recuperar” el país

    Atacan a pedradas automóvil de subsecretario de RR.EE. en Plaza Italia

    Kast activa su “gobierno de emergencia”: firma seis decretos con foco en frontera, gasto público y permisos ambientales

    Las claves de un traspaso histórico

    Las últimas horas de Gabriel Boric en La Moneda

    Kast afirma en su primer discurso que “encontramos un país peor de lo que podíamos imaginar” y traza ruta para “recuperar lo que se perdió”

    Lo más leído

    1.
    Plaza Italia registra los primeros incidentes del gobierno de Kast: reportan ataques con piedras a carabineros y vehículos

    Plaza Italia registra los primeros incidentes del gobierno de Kast: reportan ataques con piedras a carabineros y vehículos

    2.
    De las últimas medidas de Boric: Chile se convierte en el tercer país con más kilómetros de océanos protegidos

    De las últimas medidas de Boric: Chile se convierte en el tercer país con más kilómetros de océanos protegidos

    3.
    Minsal se adelanta a Kast y deja instruidas auditorías en siete servicios de salud para pesquisar hospitales

    Minsal se adelanta a Kast y deja instruidas auditorías en siete servicios de salud para pesquisar hospitales

    4.
    Suprema da un giro y declara ilegal que la Contraloría se abstenga de recibir reclamos de funcionarios a contrata

    Suprema da un giro y declara ilegal que la Contraloría se abstenga de recibir reclamos de funcionarios a contrata

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    Servicios

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Metro extiende su funcionamiento por el Lollapalooza 2026: revisa los horarios y estaciones

    Metro extiende su funcionamiento por el Lollapalooza 2026: revisa los horarios y estaciones

    Comienzan pagos de la Beca BAES: ¿Cómo revisar el saldo del beneficio?

    Comienzan pagos de la Beca BAES: ¿Cómo revisar el saldo del beneficio?

    Kast asume la Presidencia de la República: llama a la unidad y se compromete a “recuperar” el país
    Chile

    Kast asume la Presidencia de la República: llama a la unidad y se compromete a “recuperar” el país

    Atacan a pedradas automóvil de subsecretario de RR.EE. en Plaza Italia

    Kast activa su “gobierno de emergencia”: firma seis decretos con foco en frontera, gasto público y permisos ambientales

    José Ramón Valente y promesas económicas de Kast: “Todo se veía un poco más fácil en diciembre de lo que se ve ahora”
    Negocios

    José Ramón Valente y promesas económicas de Kast: “Todo se veía un poco más fácil en diciembre de lo que se ve ahora”

    Ministerio de Hacienda prepara batería de medidas económicas para los próximos días

    Ministro de Trabajo dice que se pueden “revisar ciertos aspectos” de las 40 horas, pero ex DT anticipan poco espacio para cambios vía dictamen

    “Extraordinario”: el inusual hallazgo que encontró un estudio sobre las abejorro reinas
    Tendencias

    “Extraordinario”: el inusual hallazgo que encontró un estudio sobre las abejorro reinas

    Qué se sabe del tiroteo contra la casa de Rihanna y quién es la acusada por intento de asesinato

    Cómo fue el tiroteo en el consulado de Estados Unidos en Toronto y qué se sabe del incidente

    Christian Garin se despide en el debut del Challenger de Punta Cana y profundiza su irregular temporada
    El Deportivo

    Christian Garin se despide en el debut del Challenger de Punta Cana y profundiza su irregular temporada

    Revive la eliminación de O’Higgins de la Copa Libertadores ante Deportes Tolima

    Champions League: la inolvidable jornada de Federico Valverde le entrega al Real Madrid una gran victoria sobre Manchester City

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL
    Tecnología

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    La canción que a John Lennon le encantaba oír: “Puedo escucharla una y otra vez”
    Cultura y entretención

    La canción que a John Lennon le encantaba oír: “Puedo escucharla una y otra vez”

    El “peor” músico de Metallica según sus propios integrantes

    Candelabro sorprende y lanza covers de Los Prisioneros coincidiendo con el cambio de mando

    El tensionado vecindario regional que recibe a José Antonio Kast
    Mundo

    El tensionado vecindario regional que recibe a José Antonio Kast

    Investigación apunta a que Estados Unidos es responsable del ataque a escuela primaria en Irán

    ¿Qué se sabe del acuerdo económico que Trump planea para Cuba sin cambiar al régimen, según USA Today?

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”
    Paula

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”

    Hummus de palta

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres