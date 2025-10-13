SUSCRÍBETE
Nacional

Carabinero herido por automóvil que evadió control en La Pintana: conductor fue detenido por homicidio frustrado

Los funcionarios hicieron uso de sus armas de servicio, aunque nadie resultó lesionado producto de los disparos, según señalaron desde la institución uniformada.

Cristóbal PalaciosPor 
Cristóbal Palacios
Imagen referencial. Foto: Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Hasta el Hospital de Carabineros fue trasladado esta tarde un motorista de la institución, quien sufrió lesiones tras ser embestido por un vehículo cuyo conductor intentó evadir una fiscalización policial, en la comuna de La Pintana.

Todo comenzó cerca de las 15.30 horas, cuando personal policial solicitó la detención de un automóvil marca Mercedez Benz. Sin embargo, su conductor, un ciudadano chileno de 20 años de edad, hizo caso omiso al control y arremetió contra los efectivos, causando lesiones graves a un funcionario que se encontraba a bordo de una motocicleta institucional.

Al respecto, el jefe operativo de la 41° comisaría de La Pintana, mayor Jorge Fernández, sostuvo que el sujeto, “al evadir el control chocó directamente a los funcionarios y, para repeler ese peligro inminente, estos hicieron uso de su arma de fuego”, aunque ninguna persona resultó lesionada por los disparos.

El intento de fuga dio inicio a una persecusión policial que terminó en la intersección de Av. Gabriela con Ciudad de México, donde el antisocial impactó contra dos vehículos particulares, lo que permitió su detención en el lugar.

En tanto, el mayor Fernández informó que el funcionario lesionado sufrió “una fractura, una lesión grave en su rodilla izquierda”, mientras que al conductor “se le detuvo por homicidio frustrado de carabinero de servicio”.

Al momento de su aprehensión, el agresor no portaba licencia de conducir ni pudo acreditar la propiedad del vehículo. Según el mayor Fernández, este registra antecedentes por porte ilegal de armas, aunque no tenía una orden de detención vigente.

