Carabinero que se dirigía a su casa en Talcahuano fue baleado durante la madrugada

El delegado presidencial regional del Biobío, Julio Anativia, informó que la madrugada de este jueves un cabo de Carabineros de la Tenencia de San Pedro de la Paz fue baleado cuando se dirigía a su domicilio en la comuna de Talcahuano.

El Ministerio Público dispuso que personal especializado del OS-9 y del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) realice las diligencias respectivas del caso.

El funcionario policial hacía uso de su tiempo libre y no estaba en servicio cuando ocurrió el hecho.

La fiscal del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) Carmen Luz Flores precisó que se están “recabando entonces los antecedentes a través de las pruebas científicas, levantamiento de cámaras de seguridad y además de otras pericias que dicen relación precisamente con las versiones que hasta el momento entonces se ha otorgado por parte del funcionario y de otras personas que también han colaborado”.

Las labores periciales en el lugar de los hechos buscan aclarar el contexto en el que resultó herido el carabinero y si hubo o no intercambio de disparos.

“Yo no puedo aseverar que aquí hubo un intercambio de disparos. Es por eso que estamos aquí constituidos en el sitio del suceso, para verificar y para corroborar la dinámica de los hechos, las versiones que efectivamente se han dado hasta el momento”, precisó la fiscal.

De acuerdo a lo expresado por el delegado Anativia, el funcionario resultó herido en una mano cuando intentó responder con su arma personal a sujetos que lo amenazaron.

“Producto de esta situación fue trasladado al Hospital Las Higueras de Talcahuano, donde debe ser operado producto que su mano está fracturada, pero en general se encuentra en un buen estado de salud”, informó la autoridad regional.

Anativia manifestó su solidaridad con la institución “en la compleja labor que realizan al cuidado de la ciudadanía” y expresó el apoyo del gobierno en todas las situaciones de este tipo que involucren al personal uniformado.

“La seguridad es una prioridad en el programa de gobierno del Presidente José Antonio Kast. Por lo tanto, es una de las materias que estamos trabajando desde un principio”, recalcó.