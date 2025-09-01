Carabinero saliente frustra robo de vehículo en Cerrillos y hiere a sujeto que lo apuntó con un arma

Un funcionario de Carabineros logró frustrar el robo a un vehículo en Cerrillos e hirió a un sujeto que lo apuntó con un arma de fuego.

Durante la tarde de este lunes, en la intersección de las calles Las Rozas con Piloto Lazo, el funcionario que se encontraba saliente de su servicio se percató de la presencia de tres sujetos que intentaban abrir un vehículo estacionado.

Los individuos se movilizaban en un automóvil marca MG, que no mantenía encargo vigente por robo.

Al ser sorprendidos por el carabinero, que se identificó como funcionario policial, los sujetos lo apuntaron con un arma de fuego, situación que motivó al uniformado a repeler la amenaza efectuando disparos con su arma particular.

Tras ello, los sujetos huyeron.

Minutos más tarde, ingresó al Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAR) Dr. Norman Voullieme un hombre, que presentaba una lesión por impacto balístico en el brazo izquierdo, con entrada y salida de proyectil, encontrándose fuera de riesgo vital.

El herido sería uno de los tres sujetos sorprendidos por el carabinero.

El funcionario involucrado no resultó con lesiones.

Los hechos fueron informados al fiscal de turno de la Fiscalía Local de Maipú.

El Ministerio Público instruyó labores a equipos especializados del OS-9 y Labocar.